Tokluk hissi veren ve inanılmaz faydalı meyveler! Bu meyveler hayatınızın bir parçası olmalı
Vitamin ve mineral kaynağı olan meyveler sağlıklı beslenme zincirinde büyük bir yere sahip. Meyveler kalp, kanser, diyabet gibi metabolik hastalıklardan korunmamıza destek olur. Bazı meyveler var ki bu meyveleri yediğinizde tok hissedeceksiniz. İşte o meyveler...
Kayısı hem kilo vermenizi destekler hem de cilt sağlığını korur. Kayısı tüketerek kırışıklıkları engelleyip erken yaşlanmayı önleyebilirsiniz. Kayısı içerisinde bol miktarda E ve C vitamini barındırır. Bu vitaminler kayısının güçlü bir antioksidan olmasını sağlar. Kayısı lifli yapısı sayesinde sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar. Kilo kontroloine yardımcı olan kayısı açlık krizlerini yatıştırır. Doyurucu özelliği olan kayısıyı kuru olarak da tüketebilirsiniz.
Armut düzenli tüketildiğinde bağışıklığı kuvvetlendirerek hastalıklara karşı korur. Yüksek tansiyon ve kolesterol seviyelerini düzenleyen armut müthiş bir C vitamin kaynağıdır. Armut sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlayarak vücutta biriken ödem ve toksinlerin atılımını kolaylaştırır. Armut gün boyu tok hissetmenizi sağlar. Kan şekerini dengeleyen armut ani tatlı krizlerini engeller. Metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını destekler.
İncir uzun süre tok tutar ve sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur. Bağırsak hareketlerini düzenlediği için kabızlığı önler. 1 adet büyük boy incir sadece 55 kaloridir. Üstelik içeriğindeki faydalı besin elementleri ile daha sağlıklı olmanıza da yardımcı olur. Aynı zamanda yenilen gıdaların yağ olarak depolanmasını önlemeye de destek olur. Ara öğününüzde bir adet büyük boy inciri rahatlıkla tüketebilirsiniz.
Çilek bedenin toksinlerden arınmasına yardımcı olan enfes bir yaz meyvesi.... İçeriğindeki vitamin, mineral ve yüksek miktardaki antioksidanlar sayesinde sağlığınıza sağlık katar. Sakinleştirici etkisi ile stres azaltmaya yardımcı olur. Sindirim sistemine olan yardımcı etkisi ise tam bir bonus diyebiliriz. Dilerseniz ara öğünlerinizde 10-15 tane taze çilek tüketebilirsiniz. Tok kalmanıza ve şeker ihtiyacınızı karşılamanıza da yardımcı olmuş olur