Tokluk hissi veren ve inanılmaz faydalı meyveler! Bu meyveler hayatınızın bir parçası olmalı

İncir uzun süre tok tutar ve sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur. Bağırsak hareketlerini düzenlediği için kabızlığı önler. 1 adet büyük boy incir sadece 55 kaloridir. Üstelik içeriğindeki faydalı besin elementleri ile daha sağlıklı olmanıza da yardımcı olur. Aynı zamanda yenilen gıdaların yağ olarak depolanmasını önlemeye de destek olur. Ara öğününüzde bir adet büyük boy inciri rahatlıkla tüketebilirsiniz.