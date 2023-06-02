TÜİK'ten kritik rapor: Türkiye'de en fazla görülen sağlık problemleri neler?

Çocuklarda son 6 ay içinde görülen hastalık türleri incelendiğinde, 2022 yılında 0-6 yaş grubunda yüzde 31,3 ile en çok üst solunum yolu enfeksiyonu görüldü. Bunu sırasıyla, yüzde 29,4 ile ishal ve yüzde 6,9 ile alt solunum yolu enfeksiyonu izledi. 2022 yılında 7-14 yaş grubunda da yüzde 27,1 ile üst solunum yolu enfeksiyonu ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla; yüzde 19,8 ile ishal, yüzde 11,2 ile ağız ve diş sağlığı sorunları izledi.