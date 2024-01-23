Tüm dünya litrelerce içiyor! Magnezyuma, minerale ve kalsiyuma doyuruyor! Mutfağınızdan eksik etmeyin! Anne sütüyle aynı değerleri var.
Keçi sütü dünya genelinde en çok tüketilen içeceklerden birisi. Genel olarak inek sütü tüketmeye meyilli olsak da her gün daha fazla kişi keçi sütünün faydalarını keşfediyor. Magnezyum, mineral, kalsiyum açısından zengin olan keçi sütü bağırsakları da çalıştırıyor.
Süt özellikle kahvaltıların vazgeçilmezi. Ancak bazı insanlarda inek sütü hazımsızlık yapabiliyor ya da sütten aldığı verimi arttırmak istiyor olabiliyor.
Keçi sütü homojenleştirilmesi gerekmediği için daha ucuzdur. Vitaminler, mineraller ve besinler açısından zengin olan bu mükemmel bir besindir. Dünya çapında inek sütünden bile daha fazla tercih edilmektedir.
SÜT İÇİNCE HAZIMSIZLIĞA SON!
Keçi sütü inek sütüne benzer yağ içeriğine sahiptir ancak keçi sütündeki yağ kürecikleri inek sütündekilerden daha küçük olduğundan sindirimi daha kolaydır.
Keçi sütünde bulunan iki biyoaktif madde olan yağ asitleri ve oligosakkaritler, antiinflamatuar etkiye sahip olabilir. Bu maddeler vücuttaki iltihaplanmayı azaltmaya ve genel olarak bağışıklık sistemi performansını artırmaya yardımcı olabilir.