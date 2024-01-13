Tüm Dünyaya Yemen'den Gidiyor! Senenin Bir Ayında Aklımıza Geliyor Ama Bakın Ne Kadar Faydalı!

Yemen gibi Orta Doğu ülkelerinde yaygın olarak yetiştirilen bir meyve olan hurmanın insan sağlığına sayısız faydası var. Antioksidan ve magnezyum açısından yüksek bir besin olan hurma, sindirim sistemi için de oldukça doğru bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Peki, hurmanın sağlığımıza başka ne gibi faydaları bulunuyor? İşte detaylar...