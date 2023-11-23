Türkiye'de 10 Kat Artan Virüs! Bu Salgın Öldürmüyor Süründürüyor

Türkiye'de 10 Kat Arttan Virüs!

2040 yılına kadar Türkiye’de HIV taşıyanların sayısının 2.4 milyonu olacağı iddia edildi. Avrupa HIV Testi Farkındalık Haftası kapsamında Gilead Türkiye, AIDS ve CYBHD, EKMUD, GUNIDER, HAKED, HIVEND, KLIMIK gibi hekim dernekleri ile sivil toplum kuruluşu olan Pozitif-iz, Pozitif Yaşam, TAPV bir araya gelerek HIV testinin önemine dikkat çekti. Uzmanlar, Türkiye’de HIV’in 2012 yılından beri 4 kat arttığını belirtirken vakaların yüzde 80’inin erkekler olduğunu açıkladı. Eşinden ya da partnerinden HIV bulaşan birçok kadın virüsü taşıdığının farkında bile olmuyor.