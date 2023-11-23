Türkiye'de 10 Kat Artan Virüs! Bu Salgın Öldürmüyor Süründürüyor
Son 2 aydır artan HIV virüsü korkuya neden oldu. Türkiye'de 10 kat artan öldürmeyen ancak süründüren virüs hakkında uzmanlardan uyarı geldi.
Dünya Sağlık Örgütü Türkiye'yi uyardı her dört kişiden 2'sinde HIV virüsü çıkıyor. Son yıllarda hızlı artış gösteren virüs konusunda ciddi bir önlem alınması gerekiyor.
Türkiye'de 10 Kat Arttan Virüs!
2040 yılına kadar Türkiye’de HIV taşıyanların sayısının 2.4 milyonu olacağı iddia edildi. Avrupa HIV Testi Farkındalık Haftası kapsamında Gilead Türkiye, AIDS ve CYBHD, EKMUD, GUNIDER, HAKED, HIVEND, KLIMIK gibi hekim dernekleri ile sivil toplum kuruluşu olan Pozitif-iz, Pozitif Yaşam, TAPV bir araya gelerek HIV testinin önemine dikkat çekti. Uzmanlar, Türkiye’de HIV’in 2012 yılından beri 4 kat arttığını belirtirken vakaların yüzde 80’inin erkekler olduğunu açıkladı. Eşinden ya da partnerinden HIV bulaşan birçok kadın virüsü taşıdığının farkında bile olmuyor.
Uzmanlar özellikle çoklu ilişki yaşayan kişilerde hızla yayıldığını belirtti. Kadınların bir çoğu HIV taşıyıcısı olduklarından haberlerinin yok. Bu da vaka sayısında ciddi artışa neden oluyor.
Cinsel yolla bulaşan HIV aynı zamanda kana karıştığından bağış sırasında alınan testlere dikkatle bakılıyor. Son yıllarda 10 katına çıkan artışın önlemi alınmadığında kan bağışlarında da sıkıntı yaşanabilir.