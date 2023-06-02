Türk halkının ne kadarı alkol ve tütün kullanıyor? TÜİK o verileri paylaştı

ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU 0-14 YAŞ GRUBUNDAKİ ÇOCUKLARDA EN FAZLA GÖRÜLEN HASTALIK OLDU

Çocuklarda son 6 ay içinde görülen hastalık türleri incelendiğinde, 2022 yılında 0-6 yaş grubunda %31,3 ile en çok üst solunum yolu enfeksiyonu görüldü. Bunu sırasıyla, %29,4 ile ishal ve %6,9 ile alt solunum yolu enfeksiyonu izledi. 2022 yılında 7-14 yaş grubunda da %27,1 ile üst solunum yolu enfeksiyonu ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla; %19,8 ile ishal, %11,2 ile ağız ve diş sağlığı sorunları izledi.