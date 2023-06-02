Türk halkının ne kadarı alkol ve tütün kullanıyor? TÜİK o verileri paylaştı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "2022 Türkiye Sağlık Araştırması" raporunu paylaştı. Bu rapora göre15 yaş ve üstü obez bireylerin oranı 2019'da yüzde 21,1 iken 2022'de yüzde 20,2'ye geriledi. Ayrıca raporda alkol ve tütün kullanımına da ilişkin veriler sunuldu.
TÜRKİYE SAĞLIK ARAŞTIRMASI, 2022: OBEZ BİREYLERİN ORANI %20,2 OLDU
Boy ve kilo değerleri kullanılarak hesaplanan vücut kitle indeksi incelendiğinde; 15 yaş ve üstü obez bireylerin oranı 2019 yılında %21,1 iken, 2022 yılında %20,2 oldu. Cinsiyet ayrımında bakıldığında; 2022 yılında kadınların %23,6'sının obez ve %30,9'unun obez öncesi, erkeklerin ise %16,8'inin obez ve %40,4'ünün obez öncesi olduğu görüldü.
ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU 0-14 YAŞ GRUBUNDAKİ ÇOCUKLARDA EN FAZLA GÖRÜLEN HASTALIK OLDU
Çocuklarda son 6 ay içinde görülen hastalık türleri incelendiğinde, 2022 yılında 0-6 yaş grubunda %31,3 ile en çok üst solunum yolu enfeksiyonu görüldü. Bunu sırasıyla, %29,4 ile ishal ve %6,9 ile alt solunum yolu enfeksiyonu izledi. 2022 yılında 7-14 yaş grubunda da %27,1 ile üst solunum yolu enfeksiyonu ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla; %19,8 ile ishal, %11,2 ile ağız ve diş sağlığı sorunları izledi.
BEL BÖLGESİ PROBLEMLERİ 15 YAŞ VE ÜSTÜ BİREYLERDE % 24,6 İLE EN FAZLA GÖRÜLEN HASTALIK OLDU
Son 12 ay içinde 15 yaş ve üstü bireylerde görülen hastalık türleri incelendiğinde, bel bölgesi problemleri 2019 yılında %29,7 ile 2022 yılında da %24,6 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla; 2022 yılında %17,2 ile boyun bölgesi problemleri, %16,1 ile hipertansiyon, %11,4 ile şeker hastalığı ve %9,6 ile alerji izledi.
HER GÜN TÜTÜN MAMULÜ KULLANAN 15 YAŞ VE ÜSTÜ BİREYLERİN ORANI %28,3 OLDU
Her gün tütün mamulü kullanan 15 yaş ve üstü bireylerin oranı 2019 yılında %28,0 iken 2022 yılında artarak %28,3 oldu. Bu oranın 2022 yılında erkeklerde %41,3, kadınlarda ise %15,5 olduğu tespit edildi. Tütün mamulü kullanmayan bireylerin (bırakanlar ve hiç kullanmayanlar) oranı ise, 2019 yılında %68,7 iken 2022 yılında azalarak %68,0 oldu.