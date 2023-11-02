Türkiye'de Salgın Hastalığa Dönüştü! 🤒 Ne Koronavirüse Ne De İnfluenzaya Benziyor! Mayıs Ayına Kadar Bu Hastalıkla İç İçe Olacağız!

Ülkemizde özellikle de sonbahar mevsiminden kış mevsimine geçişte solunum yolu enfeksiyonlarının hep artış gösterdiğini ifade eden Balık, şimdilerde ise ciddi bir salgının söz konusu olmadığını söyledi. Balık, k, “Özellikle okulların açılmasıyla birlikte solunum yolu virüslerinde artış başlar, sonrasında dalgalanmalarla mayıs ayına kadar devam eder. Ülkemizdeki solunum yolu enfeksiyonlarının seyri genellikle hep bu şekildedir” diye konuştu.