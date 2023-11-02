Türkiye'de Salgın Hastalığa Dönüştü! 🤒 Ne Koronavirüse Ne De İnfluenzaya Benziyor! Mayıs Ayına Kadar Bu Hastalıkla İç İçe Olacağız!
Kış mevsimine girmemizle beraber hastalıklar ortaya çıkmaya başladı. Son günlerde çocuk yaşlı demeden herkeste görülen bir salgın başladı. Ne koronavirüse ne de influenzaya benzeyen bu salgına karşı uzmanlar uyardı. Salgının Mayıs ayına kadar bizimle olacağını söyleniyor. İşte detaylar...
Kış mevsimiyle hayatımıza giren salgın karşı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık, konuya ilişkin detaylı bilgilendirmeleri yaptı.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık, dört farklı solunum yolu enfeksiyonunda belirgin artışlar ortaya çıktığını açıkladı. Bu enfeksiyonların ilk sırada olduğunu ifade eden uzman isim, "Rhinovirüs dediğimiz, nezle ve soğuk algınlığı yapan virüs ilk sırada, ardından sırasıyla RSV, influenza ve Kovid-19'u görüyoruz" dedi.
Ülkemizde özellikle de sonbahar mevsiminden kış mevsimine geçişte solunum yolu enfeksiyonlarının hep artış gösterdiğini ifade eden Balık, şimdilerde ise ciddi bir salgının söz konusu olmadığını söyledi. Balık, k, “Özellikle okulların açılmasıyla birlikte solunum yolu virüslerinde artış başlar, sonrasında dalgalanmalarla mayıs ayına kadar devam eder. Ülkemizdeki solunum yolu enfeksiyonlarının seyri genellikle hep bu şekildedir” diye konuştu.
SOLUNUM YOLU İLE BULAŞIYOR
Kış dönemlerinde viral enfeksiyonların “pik” yapabileceğini söyleyen Balık, son zamanlarda solunum yoluyla bulaşan hastalıklarda artış gözlemlendiğini açıkladı. Uzman isim yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Son günlerde solunum yoluyla bulaşan bazı virüs enfeksiyonlarında belirgin bir artış var. Bunlar içinde özellikle ‘rhinovirüs’ dediğimiz, nezle ve soğuk algınlığı yapan virüs ilk sırada geliyor. Bize başvuran hastaların büyük bölümünün tablosu bu şekilde. Ardından sırasıyla RSV (respiratuvar sinsityal virüs), influenza ve Kovid-19’u görüyoruz.”