Türkiye'nin en obez ve fit illeri hangileri? Uzmanlar bu illeri uyardı!

Dünya için tehlike saçan obezite her geçen gün Türkiye'de de artış gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Türkiye, yüzde 66.8 ile Avrupa'da ilk sırada yer alıyor. Türkiye'yi yüzde 63.7 ile İngiltere, yüzde 62.3 ile Yunanistan, yüzde 61.6 ile İspanya ve yüzde 59.5 ile Fransa takip ediyor.