Türkiye'nin en obez ve fit illeri hangileri? Uzmanlar bu illeri uyardı!
Türkiye Obezite Araştırma Derneği (TOAD) araştırdı. Türkiye'nin en fit ili hangisi? En obez ili nerede? İşte detaylar...
Dünya için tehlike saçan obezite her geçen gün Türkiye'de de artış gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Türkiye, yüzde 66.8 ile Avrupa'da ilk sırada yer alıyor. Türkiye'yi yüzde 63.7 ile İngiltere, yüzde 62.3 ile Yunanistan, yüzde 61.6 ile İspanya ve yüzde 59.5 ile Fransa takip ediyor.
OBEZİTE HER YAŞ GRUBU İÇİN TEHLİKELİ
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kuntay Kaplan, Türkiye’de her 3 kişiden birisinin obez olduğunu aktararak, “Obezite, dünyada ve ülkemizde sıklığı giderek artmakta olan çok ciddi bir halk sağlığı problemi haline gelmiştir. Maalesef günümüzde ciddi problemlere yol açmaktadır. Vücut kitle endeksi parametrelerini kullanarak bunu hesaplıyoruz. Vücut kitle endeksi 18.5-25 arası normal kilolu, 25-30 arası kilolu gruba girerken 30’un üzerine çıktığı zaman biz obeziteden bahsediyoruz. 30-35 arası sınıf 1, 35-40 arası sınıf 2, 40’ın üzeri ise artık sınıf 3 obeziteye girmektedir” ifadelerini kullandı.
“Türkiye Obezite Araştırma Derneği'nin (TOAD) verilerine göre en obez il Adana olarak görünmektedir. Adana’nın, obezitenin en sık görülen il olmasının sebebi gece yeme alışkanlığının, mutfağının zengin olmasından kaynaklanmaktadır"
"Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Türkiye, yüzde 66.8 ile Avrupa'da ilk sırada yer alıyor. Hastalarımıza obeziteden korunma anlamında düzenli spor yapmalarını, düzenli fiziksel aktivite bulunmalarını ve düzenli beslenmeleri konusunda çağrıda bulunuyoruz.”