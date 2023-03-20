Türkiye'nin kilo haritası: En çok hangi ilimizde obezite görülüyor?

ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN OBEZİTE ORANI

Sağlık Bakanlığı, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü ve Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesince yürütülen "Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması" ön çalışma raporuna göre Türkiye’de

• 0-5 yaşta obezite sıklığı % 8,5 (erkek %10,1, kız %6,8)

• 6-18 yaşta obezite sıklığı % 8,2 (erkek %9,1, kız %7,3)

olarak bulunmuştur.

• 0-5 yaşta fazla kilolu olanlar %17,9, fazla kilolu ve şişman olanlar %26,4 olarak bulunmuştur.

• 6-18 yaşta fazla kilolu olanlar %14,3, fazla kilolu ve şişman olanlar %22,5 olarak bulunmuştur.