Türkiye'nin kilo haritası: En çok hangi ilimizde obezite görülüyor?
Ülkemizde de diğer dünya ülkelerinde olduğu gibi obezite görülme sıklığı gün geçtikçe artmaktadır. Sağlık Bakanlığınca yapılan "Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması" ön çalışma raporuna göre obezite görülen bölgeler belli oldu.
Sağlık Bakanlığı tarafından "Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması" ön çalışma raporuna göre, Türkiye’de obezite sıklığı;
• Erkeklerde %20,5
• Kadınlarda ise % 41,0
• Toplamda % 30,3 olarak bulunmuştur.
Toplamda fazla kilolu olanlar %34,6, fazla kilolu ve şişman olanlar %64,9, çok şişman olanların oranı %2,9 olarak bulunmuştur.
BÖLGESEL DAĞILIMA GÖRE OBEZİTE SIKLIĞI
• İstanbul: 33,0
• Batı Marmara: 30,7
• Doğu Marmara: 30,6
• Ege: 28,0
• Akdeniz: 30,1
• Batı Anadolu: 33,0
• Orta Anadolu: 32,9
• Batı Karadeniz: 31,3
• Doğu Karadeniz: 33,1
• Kuzeydoğu Anadolu: 23,5
• Ortadoğu Anadolu: 20,5
• Güneydoğu Anadolu: 22,9
ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN OBEZİTE ORANI
Sağlık Bakanlığı, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü ve Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesince yürütülen "Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması" ön çalışma raporuna göre Türkiye’de
• 0-5 yaşta obezite sıklığı % 8,5 (erkek %10,1, kız %6,8)
• 6-18 yaşta obezite sıklığı % 8,2 (erkek %9,1, kız %7,3)
olarak bulunmuştur.
• 0-5 yaşta fazla kilolu olanlar %17,9, fazla kilolu ve şişman olanlar %26,4 olarak bulunmuştur.
• 6-18 yaşta fazla kilolu olanlar %14,3, fazla kilolu ve şişman olanlar %22,5 olarak bulunmuştur.