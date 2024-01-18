Türklerin en eski silahı! Damarlardaki tüm kötü kolesterolün düşmanı

Nohut, sağlıklı bir besin kaynağı olup birçok fayda sunan bir baklagil türüdür. Türk tarihinde en eski yemeği olan nohut içinde yüksek oranda kalsiyum barındırır. Ayrıca Türklerin savaş gücü olduğundan tarih kitaplarına Türk silahı olarak geçti.