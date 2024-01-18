Türklerin en eski silahı! Damarlardaki tüm kötü kolesterolün düşmanı
Türk tarihinde en sık tüketilen lezzetlerden biri nohuttur. Sağlığa bin bir faydası olan nohut Türklerin silahı kabul edilir. Kötü kolesterolü temizleyen ve damarları açan nohut hakkında merak edilenleri araştırdık. İşte nohudun faydaları
Nohut, sağlıklı bir besin kaynağı olup birçok fayda sunan bir baklagil türüdür. Türk tarihinde en eski yemeği olan nohut içinde yüksek oranda kalsiyum barındırır. Ayrıca Türklerin savaş gücü olduğundan tarih kitaplarına Türk silahı olarak geçti.
NOHUDUN FAYDALARI
Nohut, bitkisel protein açısından zengindir. Protein, vücut hücrelerinin yapı taşıdır ve kas dokularının onarımına katkıda bulunabilir.
Nohut, sindirim sağlığına olumlu etkisi olan yüksek miktarda lif içerir. Lif, bağırsak sağlığını destekler, tokluk hissi sağlar ve sindirim sistemi sorunlarını önleyebilir.
Nohut, düşük glisemik indekse sahiptir. Bu, kan şekerini dengede tutmaya yardımcı olabilir ve insülin hassasiyetini artırabilir.
Nohut, içerdikleri lif ve protein sayesinde kan şekerini düzenlemeye yardımcı olabilir. Bu özellik, tip 2 diyabet riskini azaltabilir.