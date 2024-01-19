Tuvaletten çıkarmayan acıya son! Tek bir lokmasıyla tüm bağırsakları boşaltın

Kabızlık, bağırsak hareketlerinin yavaşlaması sonucu dışkının geç çıkması veya zorlamayla birlikte oluşan bir durumdur. Kabızlık sorunu yaşayan bir kişi, diyetinde lif açısından zengin gıdaları tüketerek ve yeterince su içerek bu sorunu hafifletebilir.