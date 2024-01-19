Tuvaletten çıkarmayan acıya son! Tek bir lokmasıyla tüm bağırsakları boşaltın
Tuvaletten çıkarmayan kabızlık acısına son veren mucize besinler! Adeta tüm bağırsakları boşaltan besinleri sizler için araştırdık. Peki kabızlığı bitiren besinler nelerdir? İşte ayrıntıları...
Kabızlık, bağırsak hareketlerinin yavaşlaması sonucu dışkının geç çıkması veya zorlamayla birlikte oluşan bir durumdur. Kabızlık sorunu yaşayan bir kişi, diyetinde lif açısından zengin gıdaları tüketerek ve yeterince su içerek bu sorunu hafifletebilir.
KABIZLIĞI BİTİREN BESİNLER VE YÖNTEMLER
Lifli Gıdalar
Kabızlığa karşı en etkili çözümlerden biri lifli gıdalar tüketmektir. Lif, sindirim sistemini uyarır ve dışkının geçişini kolaylaştırır.
Tam tahıllar (kepekli ekmek, yulaf ezmesi, esmer pirinç)
Kuru baklagiller (mercimek, nohut, fasulye)
Taze sebzeler (brokoli, kabak, ıspanak)
Taze meyveler (elma, armut, şeftali)
Su
Yeterince su içmek, dışkının yumuşamasına ve kolayca geçmesine yardımcı olabilir. Günde en az 8 su bardağı su içmek önemlidir.
Yoğurt ve Probiyotik Gıdalar
Probiyotikler, bağırsak sağlığını destekleyerek sindirim sistemini düzenler. Yoğurt, kefir ve fermente süt ürünleri gibi probiyotik içeren gıdalar tüketmek faydalı olabilir.
Zeytinyağı
Zeytinyağı, bağırsakları yumuşatarak ve sindirim sistemini destekleyerek kabızlığı hafifletebilir.