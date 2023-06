Ankara'da "üçlü negatif meme kanseri"ne yönelik bilgilendirme toplantısı

ANKARA'DA "ÜÇLÜ NEGATİF MEME KANSERİ"NE YÖNELİK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Ankara Etlik Şehir Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniğinden Prof. Dr. Ö. Berna Öksüzoğlu, meme kanseri vakalarının çoğu 60 yaş üzerinde teşhis edilirken üçlü negatif meme kanseri tanısının sıklıkla 50 yaşından önce konulduğunu bildirerek, şu sözleri söyledi:

Meme kanserinin zorlu bir türü olan "üçlü negatif meme kanseri"nin evreleri ve tedavi yöntemlerine ilişkin farkındalığın artırılması amacıyla bir otelde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda Ankara Etlik Şehir Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniğinden Prof. Dr. Ö. Berna Öksüzoğlu ve Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Bilim Dalından Prof. Dr. Umut Demirci hastalık hakkında bilgi verdi.

Öksüzoğlu ve Demirci, meme kanserinin, kanser türlerinde kadınlarda ilk sırada yer alan, kendi içinde alt türlere ayrılan, her birinin seyri ve tedavisi farklı olan bir hastalık olduğunu belirterek, bunun alt türlerinden "üçlü negatif meme kanseri"ni "karşılanmamış tedavi ihtiyacının en yüksek olduğu tür" şeklinde tanımladı.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada her yıl yaklaşık 10 milyon kişinin kanser sebebiyle hayatını kaybettiğini ifade eden doktorlar, dünyada her yıl 19,3 milyon olan yeni kanser vakasının da 2040'ta 30 milyonun üzerinde olacağının beklendiğini anlattı.

- Tüm meme kanseri vakalarının yüzde 10-15'ini oluşturuyor

Prof. Dr. Öksüzoğlu "üçlü negatif meme kanseri"nin küresel ölçekte tüm meme kanseri vakalarının yaklaşık yüzde 10-15'ini oluşturduğunu belirterek, şunları söyledi:

- Üçlü negatif meme kanserinde diğer türlere kıyasla klasik tedavilerle istenilen sonuçlar alınamamaktadır. Bu nedenle yenilikçi tedavi seçeneklerinin kullanılması beklenmektedir. Meme kanserlerinin çoğu 60 yaşın üzerinde teşhis edilirken üçlü negatif meme kanseri hastaları sıklıkla 50 yaşından önce teşhis edilmektedir. Yani meme kanserinin üçlü negatif meme kanseri alt tipi genç kadınları daha çok etkilemektedir.

Üçlü negatif meme kanserinin teşhis edildiği anda vücuda yayılma olasılığı bulunduğunu belirten Öksüzoğlu, şu ifadeleri ekledi

- Bu hastalığın doğası ve buna bağlı olarak tedavi alternatifleri hastaya uygun olarak hekim-hasta iletişiminde değerlendirilmelidir. Genç yaşta bu agresif hastalıkla mücadele edenler ve yakınları için geliştirilen tedaviler büyük kıymet taşımaktadır.

Prof. Dr. Demirci de üçlü negatif meme kanserinin vücuda yayılmasından sonra, klasik tedaviler ile başarısının istenen düzeyde olmadığını bildirerek, şunları kaydetti:

-Üçlü negatif meme kanserinde pek çok hasta tamamen iyileşebileceği bir aşamada teşhis edilmekle birlikte yaklaşık yüzde 10-15’lik bir kısmı ileri aşamada teşhis edilmektedir. Bununla birlikte kanserin vücuda yayılma ihtimali göz ardı edilemez. Metastatik üçlü negatif meme kanseri diğer alt tiplerin yayılmış hallerine kıyasla daha kötü ilerleyişe sahiptir ve kemoterapiye daha düşük oranda yanıt verir.