Ücretsiz HPV aşısı için nasıl randevu alınır?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da ücretsiz HPV aşısı uygulamasının 16 Mayıs itibariyle başlayacağını açıkladı. Açıklama sonrasında ücretsiz HPV aşısıyla ilgili detaylar önem kazandı. Peki, hangi gruplara ücretsiz HPV aşısı yapılacak ve randevu nasıl alınacak?
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da ücretsiz HPV aşısı uygulamasının başlatıldığını duyurdu.
İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sözümüzü tutuyoruz, ücretsiz HPV aşısı uygulamasına başlıyoruz. Ülkemizde HPV kaynaklı kanser vakaları artma eğiliminde. Aşının elimize ulaşan ilk dozları için başvuruları almaya başlıyoruz” dedi.
ÜCRETSİZ HPV AŞISI UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ücretsiz HPV aşı uygulaması 16 Mayıs (yarın) tarihinden itibaren başlıyor. Aşı ilk etapta İstanbul’da ikamet eden 9-26 yaş aralığındaki sosyoekonomik yoksunluk çeken bireylere uygulanacak.
İstanbul il sınırları içinde ikamet eden ve İBB'den sosyal yardım alan, 9-26 yaş arası bireyler/ ebeveynler başvuru formunu doldurabilir.