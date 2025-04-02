Uykusuzluk çekenler dikkat: Nedenini asla tahmin edemezsiniz!
Bahar aylarının gelmesiyle birlikte alerji şikayetlerinde artış yaşanıyor. Alerjik reaksiyonlar, burun tıkanıklığı ve gözlerde kaşıntının yanı sıra, uykusuzluğa da neden olarak yaşam kalitesini olumsuz etkileyebiliyor.
Havaların ısınmasıyla birlikte bahar alerjisinden mustarip kişiler hapşırma, gözlerde sulanma, burun akıntısı ve tıkanıklık gibi belirtilerle mücadele ediyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sami Öztürk, kaliteli bir gece uykusu için bahar alerjisinden korunma yollarını anlattı.
Bahar alerjisi uyku kalitesini bozuyor
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Bahar alerjisinin temel sebebinin polenler olduğunu belirten Prof. Dr. Sami Öztürk, “Alerjik bünyeye sahip bir kişi, polenle ne kadar fazla temas ederse, alerji belirtileri de o kadar şiddetli olur. Burun tıkanıklığı nedeniyle uyku düzeni bozulur ve bu durum kişide kronik yorgunluğa yol açarak okul ve iş başarısını da olumsuz etkileyebilir” dedi
Prof. Dr. Öztürk, bahar alerjisini önlemek için alınması gereken tedbirleri sıraladı.
Bahar alerjisinden korunmanın yolları
✅ Sabah saatlerinde ve rüzgârlı havalarda dışarı çıkmayın.
✅ Açık alanlarda vakit geçirirken güneş gözlüğü ve şapka kullanın.
✅ Eve geldiğinizde kıyafetlerinizi değiştirin, yüzünüzü yıkayın ve mümkünse duş alın.
✅ Spor yapacaksanız kapalı alanları tercih edin.
✅ Çamaşırlarınızı açık havada kurutmaktan kaçının, polenler kıyafetlerinize yapışabilir.
✅ Evde ve araçta polen filtresi kullanarak hava kalitesini artırın.
✅ Kapı ve pencereleri, özellikle polen yoğunluğunun arttığı saatlerde kapalı tutun.
✅ Çim biçme işlemi yapılan alanlardan uzak durun.
✅ Doktorunuzun reçete ettiği ilaçları düzenli kullanın.
"Polenler en büyük tetikleyici"
Bahar alerjisinin temel nedeninin polenler olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Öztürk, "Polenlerin havaya yayılmasıyla birlikte alerjik reaksiyonlar da artıyor. Bu nedenle, alerjik bünyeye sahip kişilerin polenle teması en aza indirmesi çok önemli" ifadelerini kullandı.