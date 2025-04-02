Uykusuzluk çekenler dikkat: Nedenini asla tahmin edemezsiniz!

Bahar alerjisinin temel sebebinin polenler olduğunu belirten Prof. Dr. Sami Öztürk, “Alerjik bünyeye sahip bir kişi, polenle ne kadar fazla temas ederse, alerji belirtileri de o kadar şiddetli olur. Burun tıkanıklığı nedeniyle uyku düzeni bozulur ve bu durum kişide kronik yorgunluğa yol açarak okul ve iş başarısını da olumsuz etkileyebilir” dedi