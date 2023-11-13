Uyuz Hastalığının Belirtileri Nelerdir? Uyuz Olduğumu Nasıl Anlarım?

UYUZ HASTALIĞI NEDİR?

Uyuz hastalığı, sarcoptes scabiei von hominis adlı akarın neden olduğu bir tür cilt hastalığıdır. Gözle görülemeyecek kadar küçük olan akarın cilde işlemesi ile ortaya çıkmaktadır. Cildin üst katmanlarında tüneller açan akar, ciltte 4-5 hafta kadar yaşayabilmektedir.