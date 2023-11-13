Uyuz Hastalığının Belirtileri Nelerdir? Uyuz Olduğumu Nasıl Anlarım?
Uyuz vakaları son yıllarda gittikçe artmaya başladı. Uyuz hatsalığının en önemli belirtisi kaşıntıdır. Ancak ciltte yaşanan tüm kaşıntıları, uyuz hastalığına benzetmemeliyiz. Peki uyuz olduğunuzu nasıl anlarsınız? İşte cevabı...
Uyuz vakaları gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Kişisel hijyenin yanında bulunduğunuz ortamın temizliği de bir o kadar önemlidir. Peki her kaşıntı uyuz hastalığının belirtisi midir? İşte cevabı...
UYUZ HASTALIĞI NEDİR?
Uyuz hastalığı, sarcoptes scabiei von hominis adlı akarın neden olduğu bir tür cilt hastalığıdır. Gözle görülemeyecek kadar küçük olan akarın cilde işlemesi ile ortaya çıkmaktadır. Cildin üst katmanlarında tüneller açan akar, ciltte 4-5 hafta kadar yaşayabilmektedir.
UYUZ OLDUĞUMU NASIL ANLARIM?
Özellikle sonbahar ve kış aylarında daha sık görülen uyuz hastalığı genellikle bilek, dirsek, koltuk altı, göğüs, bel, kalça,genital bölge, ayak ve el parmak aralarında kaşıntıya yol açar. Uyuz hastalığı kadınlarda meme ucunda görülürken erkeklerde genital bölgede rastlanır. Çocuklarda kulak arkası, yüz, avuç içi ve ayak tabanında da kaşıntı oluşabilir.
MUHAKKAK DOKTORUNUZA BAŞVURUN
Şiddetli kaşıntılar döküntüye ve cilt enfeksiyonlarına yol açabilir. Eğer bunları yaşıyorsanız muhakkak doktora başvurun;