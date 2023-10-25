Uyuz Vakaları Gittikçe Artıyor! Uyuz Nasıl Geçer? Sirkeli Su Uyuza İyi Gelir Mi?
Uyuz vakalarını dünya çapında yayılmaya başladı. Sırf Türkiye'de son 2 yılda artış gösteren uyuz vakalarına dair Dermatoloji Uzmanı Dr. Erkan Davarcı açıklama yaptı. Hastalık bazı ilaçlara direnç gösterdi. Peki uyuz hastalığı nasıl geçer? Sirkeli su hastalığı geçirmede etkilidir midir?
Uyuz vakasının ortaya çıktığında tüm aile bireylerinin tedavi olması gerekiyor. Hastalık, deri temasıyla bulaşıyor. Uzm. Dr. Erkan Davarcı, uyuzun insanların birbirine olan yakın teması ile bulaştığına dikkat çekti. Ortak alanda yaşayan ya da aynı ev içerisindeki kişilerde görülme ihtimalinin yüksek olduğunu belirten Davarcı, "O yüzden tedavinin aile içi olmasına çok dikkat ediyoruz. Gece kaşıntısı belirti için çok belirgindir.
Ayrıca vücutta el parmak araları, el bileklerinin iç tarafı, karın, bacakların iç tarafı ve genital bölgelerde gelişen lezyonlar mutlaka uyuzu akla getirmesi gerekir” şeklinde konuştu.
“GEÇEN YILA ORANLA BU YIL YÜZDE 30 BİR ARTIŞ YAŞANDI”
Son yıllarda uyuz vakalarında ciddi bir artış yaşandığına dikkat çeken Uzm. Dr. Davarcı, “2018-2019 yılından itibaren yavaş yavaş artış gösterdi. Özellikle pandemiden çıktığımız zaman insanların birbiriyle olan temasları arttığı için daha da hızlı bir artış oldu. Geçen yıla oranla bu yıl yüzde 30 bir artış yaşandı. Polikliniğe her gün gelen hastalardan mutlaka en az 2-3 tane ya da daha fazla hasta görüyoruz. 1 yaşındaki yeni doğan çocuktan ileri yaşa kadar görünebilir. Uyuz vakalarında mutasyon gibi bir durum söz konusu değil” ifadelerini kullandı.
“BAZI KREMLERDE TEDAVİYE CEVAP ALAMIYORUZ”
Tedavi yöntemlerine değinen Uzm. Dr. Davarcı, “Hastalığın bazı tedavi yöntemlerine direnç gösterdiğini görüyoruz. Bazı kremlerde tedaviye cevap alamıyoruz, daha etkili kremler kullanıyoruz. Bunlarla tedavi ediliyoruz. Bazen bilgisiz hastalarımız ile karşılaşabiliyoruz, bunların tedavisi ayları buluyor. 15-20 gün içerisinde doğru tedavi yöntemleriyle kesin tedavi mümkündür” dedi.