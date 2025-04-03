Uzman isimden kritik uyarı: Ekran kullanımında 'üç 20' kuralına dikkat

"Şu anda ortalama bir yetişkin ve çocuk, günün yaklaşık 7,5 saatini tablet ve bilgisayar başında geçiriyor. Bu oran oldukça yüksek ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Sosyal ve fiziksel sağlık açısından olduğu kadar göz sağlığı açısından da büyük risk oluşturuyor." dedi.