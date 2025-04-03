Uzman isimden kritik uyarı: Ekran kullanımında 'üç 20' kuralına dikkat
Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ataş, uzun süre ekran kullanımının göz sağlığına olumsuz etkilerine dikkat çekerek, korunma yöntemleri hakkında önemli bilgiler verdi.
Son yıllarda ekran karşısında geçirilen sürenin hızla arttığını belirten Ataş, özellikle pandemi sonrası uzaktan çalışma ve dijital cihaz kullanımının yaygınlaşmasının göz sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini vurguladı.
"Şu anda ortalama bir yetişkin ve çocuk, günün yaklaşık 7,5 saatini tablet ve bilgisayar başında geçiriyor. Bu oran oldukça yüksek ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Sosyal ve fiziksel sağlık açısından olduğu kadar göz sağlığı açısından da büyük risk oluşturuyor." dedi.
uzun süre ekrana bakmak miyopiyi artırıyor!
Ataş, ekran kullanımının artmasıyla birlikte miyopi vakalarında da büyük bir artış yaşandığını belirterek, bu durumun ilerleyen yıllarda ciddi bir halk sağlığı sorunu haline gelebileceğini ifade etti.
"Günde 3 saatten fazla ekran kullanımı miyopi riskini 4 kat artırıyor. Özellikle çocuklarda bu durum ilerleyen yaşlarda ciddi görme bozukluklarına yol açabilir." diye ekledi.
Uzun süre ekrana bakmanın "computer vision sendromu" (bilgisayara bakma sendromu) ya da dijital göz yorgunluğu olarak bilinen rahatsızlıklara sebep olduğunu söyleyen Ataş, bu durumun belirtilerini şöyle sıraladı:
Baş ağrısı
Gözlerde kızarma ve batma hissi
Bulanık görme
Göz kuruluğu
Özellikle göz kırpma refleksinin ekran karşısında azaldığını belirten Ataş, "Normalde dakikada 20-25 kez göz kırpmamız gerekirken, ekrana odaklanınca bu sayı 5’e kadar düşüyor. Bu da ciddi göz kuruluklarına yol açıyor." dedi.
ekrana bakarken 20-20-20 kuralına dikkat!
Ataş, dijital ekranların göz üzerindeki etkilerini azaltmak için "20-20-20 kuralı"nın uygulanması gerektiğini belirterek şunları söyledi:
Ekrana en az 50 cm mesafeden bakılmalı.
20 dakikadan uzun süre kesintisiz ekrana bakılmamalı.
Her 20 dakikada bir, 20 saniye boyunca uzağa bakarak gözler dinlendirilmeli.
Bunun yanı sıra, Dünya Sağlık Örgütü’nün ekran kullanımıyla ilgili yaş gruplarına göre önerdiği sınırları da hatırlattı:
2 yaş altı çocuklar için ekran önerilmiyor.
3-5 yaş arası çocuklar için günlük en fazla 60 dakika.
5-17 yaş arasındaki çocuklar için ödevler ve eğitim harici günlük en fazla 2 saat ekran süresi öneriliyor.
göz sağlığını korumak için ek önlemler
Ataş, göz kuruluğu ve dijital göz yorgunluğu belirtileri yaşayan kişilerin bir göz doktoruna muayene olmaları gerektiğini belirtti.
Ayrıca şu önlemleri önerdi:
Suni gözyaşı damlaları kullanmak
Düşük gözlük numaralarının ekrana bağlı şikayetleri artırabileceğini dikkate almak
Mavi ışık filtreli gözlük veya ekran koruyucu kullanmak
Düzenli göz muayenesi yaptırarak, altta yatan göz hastalıklarını erken teşhis etmek
Ataş, göz sağlığını korumak için dijital cihaz kullanımını sınırlandırmanın ve açık havada daha fazla zaman geçirmenin önemine dikkat çekerek, özellikle çocukların ekran süresini minimumda tutmaları gerektiğini vurguladı