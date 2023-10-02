Uzmanlar Uyarıyor! Dikkat Okulların Açılması İle Salgın Hastalıklar Başladı! Ne Gibi Önlemler Alınmalı?

Yine virüslerin en çok bulaşıcı olduğu yerlere de değinilen açıklamalarda uzman Dr. Şirin; "Sinema, alışveriş merkezi ya da doktor ofisinden kapılmaz. Buralar daha kısa süreli temasları gerektirir. Virüsün en sık kapıldığı yerler okullardır. Virüsü okuldan alan çocuklar ailelerine de bulaştırırlar" ifadelerini kullandı.