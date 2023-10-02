Uzmanlar Uyarıyor! Dikkat Okulların Açılması İle Salgın Hastalıklar Başladı! Ne Gibi Önlemler Alınmalı?
Yeni eğitim öğretim dönemi ile birlikte okullarda ki salgın hastalıklarda ortaya çıkmaya başladı. Uzmanlar ebeveynleri salgın hastalıklar hakkında uyardı. Peki nasıl önlemler alınmalı? İşte yanıtı...
Yeni eğitim öğretim dönemi geçtiğimiz haftalar içerisinde başladı. Açılan okullar ile beraber çocuklar için hastalıklar ve salgın rahatsızlıkların dönemi de başladı.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin özellikle rinovirüs salgınına dikkat çekti. Bu salgının çocuklarda yılda 3-4 kez görüldüğünü belirten uzman çocuğun yuvada olma durumunda ise her ay geçirebilme ihtimalinin olduğunu da belirtti.
Açıklamalarında rinovirüs hakkında bilgiler paylaşan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin; "Rinovirüs en sık soğuk algınlığı, üst ve alt solunum yolu enfeksiyonu nedenidir. Genellikle üst solunum yolu enfeksiyonuna, orta kulak iltihabı (otit), sinüzit ve farenjite yol açar. Yetişkinlerde de görülür. En sık okula ve işe gidememe nedenidir" ifadeleri ile bilgilendirme yaptı.
Yine virüslerin en çok bulaşıcı olduğu yerlere de değinilen açıklamalarda uzman Dr. Şirin; "Sinema, alışveriş merkezi ya da doktor ofisinden kapılmaz. Buralar daha kısa süreli temasları gerektirir. Virüsün en sık kapıldığı yerler okullardır. Virüsü okuldan alan çocuklar ailelerine de bulaştırırlar" ifadelerini kullandı.