Uzmanlar Uyarıyor: O Sabunları Sakın Kullanmayın! Faydadan Çok Zararı Var! En Sağlıklı Sabunlar Hangileri?
Ellerimizin en çok kullandığımız ve en fazla dışarıya temas ettiğimiz organlarımız olduğu için sıklıkla yıkanması gerekiyor. Ancak kullandığımız sabun da oldukça büyük önem arz ediyor. Peki hangi sabun türlerini kullanmak gerekiyor? Sağlığa zararı olan sabunlar hangileri?
Elimizi, yüzümüzü ve hatta vücudumuzu temizlemek için kullandığımız sabunlar yeri geldiğinde faydadan çok zarara neden olabilir. Sabun seçerken özellikle uyulması gereken noktalara dikkat etmezsek sonucunda çeşitli sağlık sorunları ile karşılaşmak ise mümkün.
DEZENFEKTE ETMEK İÇİN ASLA KULLANMAYIN!
Özellikle pandemiden sonra ellerimizi sıklıkla dezenfekte etmek için çeşitli araçlar kullanmaya başladık. Ancak dezenfekte etmek için uzak durulması gereken çeşitli şeyler var. Onlardan en önemlisi çamaşır suyu. Ellerimizi dezenfekte etmek için her ne kadar güç olsa da çamaşır suyu, sirke gibi kimyasallar kullanmamalıyız.
Deterjan ile ellerimizi dezenfekte etmek cildimizi tahriş edebilir ve kızarıklık, kuruluk gibi sorunlara yol açabilir. Kokusuz ve renksiz sabunlar, cildimizi korumak için daha iyi seçeneklerdir. Kimyasallardan en uzak seçenekleri tercih etmek deri sağlığı açısından da oldukça önemlidir.
İnsan derisi, vücudumuzu dış etkenlerden koruyan bir bariyerdir. Bu bariyer zarar gördüğünde, cildimiz sertleşir, yıpranır, kurur ve çatlar.
Çok sayıda deri hastalığı bu bariyerin tahriş edilmesi ile ortaya çıkmaktadır.