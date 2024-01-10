Uzmanlar Uyarıyor: O Sabunları Sakın Kullanmayın! Faydadan Çok Zararı Var! En Sağlıklı Sabunlar Hangileri?

DEZENFEKTE ETMEK İÇİN ASLA KULLANMAYIN!

Özellikle pandemiden sonra ellerimizi sıklıkla dezenfekte etmek için çeşitli araçlar kullanmaya başladık. Ancak dezenfekte etmek için uzak durulması gereken çeşitli şeyler var. Onlardan en önemlisi çamaşır suyu. Ellerimizi dezenfekte etmek için her ne kadar güç olsa da çamaşır suyu, sirke gibi kimyasallar kullanmamalıyız.