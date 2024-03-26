Uzmanlardan pandemi uyarısı: Yeniden kapanma olur mu?

SALGINLARLA DOLU GEÇMİŞ



Corona salgınına sıklıkla "hayatta bir kez" yaşanacak bir olay denir. Ancak dünya çapında altı milyondan fazla tahmini covid ölümü göz önüne alındığında, karşılaştırılabileceği son salgın yalnızca kırk yıl önce ortaya çıktı.