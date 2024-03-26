Uzmanlardan pandemi uyarısı: Yeniden kapanma olur mu?
İlk Covid-19 karantinasının duyurulmasından bu yana dört yıl geçti. Bulaşıcı hastalık uzmanları, bir virüsün hayvanlardan insanlara "sıçrayarak" yeni bir salgına neden olma olasılığının giderek arttığını iddia ediyor.
Dört yıl önce bu ay Covid-19 hayatımıza girdi ve ilk vakalar açıklandı.
İlk vakaların tespit edilmesinin ardından ülkeler birer birer karantinaya girmeye ve vatandaşlarını evde kalmaya çağırmaya başladı.
Peki başka bir salgın yaşanırsa tekrar karantinaya girmek zorunda kalacak mıyız? Neler değişmiş olacak?
SALGINLARLA DOLU GEÇMİŞ
Corona salgınına sıklıkla "hayatta bir kez" yaşanacak bir olay denir. Ancak dünya çapında altı milyondan fazla tahmini covid ölümü göz önüne alındığında, karşılaştırılabileceği son salgın yalnızca kırk yıl önce ortaya çıktı.
HIV/AIDS ilk kez 1981'de tanımlandı ve dünya çapında 36 milyon insanın ölümüne neden oldu.
Bundan önce, 1968'deki Hong Kong gribi salgını yaklaşık bir milyon ölüme, 1918'deki İspanyol gribi ise 50 milyon ölüme neden olmuştu.