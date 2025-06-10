Uzmanlardan uyarı üstüne uyarı: Gece yapılan bu alışkanlık sessizce kanser riskini artırıyor!
Her gece binlerce kişi farkında olmadan sağlığını riske atıyor. Ekranlardan yayılan mavi ışık yalnızca uyku düzenini değil, vücudun kanserle savaşan doğal savunma mekanizmasını da çökertiyor. Peki bu görünmez tehditten nasıl korunabiliriz? İşte ayrıntılar…
Geceleri ekran başında geçirilen saatler, pek çok kişi için sıradan bir rutin gibi görünse de, bilimsel araştırmalar bu alışkanlığın ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ortaya koyuyor.
Özellikle ekranlardan yayılan mavi ışık, vücudun biyolojik saatini yani sirkadiyen ritmini alt üst ederek, melatonin üretimini baskılıyor. NTV'ye göre, bu da, yalnızca uyku kalitesini değil, aynı zamanda bağışıklık sistemini ve hatta kanser gelişimini etkileyebiliyor.
Karanlıkta doğal olarak salgılanan melatonin hormonu, sadece uykuya geçişi kolaylaştırmakla kalmaz; aynı zamanda tümör oluşumunu baskılayan bir görev de üstlenir.
Ancak geceleri yapay ışığa maruz kalmak, bu hayati hormonun üretimini engelleyerek, vücudun savunma sistemini zayıflatıyor.
2005 yılında yayımlanan dikkat çekici bir çalışmada, sanayileşmiş ülkelerdeki meme kanseri oranlarının, az gelişmiş ülkelere kıyasla beş kat daha yüksek olduğu belirlendi.
Araştırmacılar, bu farkın ev ve iş yerlerinde giderek artan gece aydınlatmalarıyla doğrudan bağlantılı olabileceğini vurguladı. Daha yakın tarihlerde yapılan başka bir çalışma ise, gece ışığına maruz kalmanın tiroid kanseri riskini artırabileceğini ortaya koydu.
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ: KANSER HERKESİN KAPISINDA
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, her beş kişiden biri yaşamı boyunca kansere yakalanıyor. Erkeklerde her dokuz kişiden biri, kadınlarda ise her 12 kişiden biri bu hastalıktan hayatını kaybediyor.
Uyku hijyeni eksikliği, en az sağlıksız beslenme ve hareketsizlik kadar kanser riskini tetikleyen önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle gece vardiyasında çalışan bireyler, biyolojik ritimlerinin sürekli ışığa maruz kalması nedeniyle bu risk grubunun başında geliyor.
SADECE GECE ÇALIŞANLAR DEĞİL, HERKES RİSK ALTINDA
Uzmanlar, tehlikenin yalnızca gece çalışanlarla sınırlı olmadığını belirtiyor. Geceleri uzun süre telefon, tablet ya da televizyon karşısında zaman geçiren herkes, melatonin üretimini baskılayan mavi ışığa maruz kalıyor. Bunun sonucunda uyku kalitesi düşüyor, bağışıklık sistemi zayıflıyor ve vücut kanserli hücrelere karşı daha savunmasız hale geliyor.
RİSKLERİ AZALTMAK İÇİN UZMANLARDAN 5 ÖNERİ
Geceleri yapay ışığın olumsuz etkilerinden korunmak için bazı basit ama etkili önlemler almak mümkün. Uzmanların tavsiye ettiği adımlar şunlar:
1. Yatmadan en az 2 saat önce tüm ekran kullanımını sınırlayın.
2. Gün batımından sonra evinizdeki ışıkları loş hale getirin.
3. Her gün aynı saatte yatıp kalkmaya özen gösterin.
4. Cihazlarınızda gece modu özelliğini aktif hale getirin ya da mavi ışık filtreli gözlükler kullanın.
5. Uykuya uygun karanlık ve sessiz bir ortam hazırlayın.