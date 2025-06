Uzmanlardan uyarı üstüne uyarı: Gece yapılan bu alışkanlık sessizce kanser riskini artırıyor!

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ: KANSER HERKESİN KAPISINDA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, her beş kişiden biri yaşamı boyunca kansere yakalanıyor. Erkeklerde her dokuz kişiden biri, kadınlarda ise her 12 kişiden biri bu hastalıktan hayatını kaybediyor.