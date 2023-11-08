Uzun Süre Tok Tutan Kuruyemiş! Günde Mutlaka Bir Avuç Yiyin!
Uzun sure tok kalmanızı sağlayacak efsane bir kuruyemiş! Günde kesinlikle bir avuç tüketmelisiniz! Tüketmeyen pişman olur! İşte tok kalmanızı sağlayacak efsane kuruyemişin faydaları…
Editör: Selime Albayrak
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Kuru üzüm, uzun süre tok kalmanızı sağlar. Tokluk hissi vermenin yanında aynı zamanda sindirim sisteminin muntazam bir şekilde çalışmasına yardımcı olur.
Anemi hastalığı üzerinde oldukça faydası olan kuru üzüm, kansızlığın giderilmesini sağlar.
Kalp sağlığını koruyarak kalp hastalıklarına iyi gelir. Kalbin nizami bir şekilde çalışmasına yardımcı olur.
Kuru üzüm, eklem ağrılarına fayda sağlayarak, kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur. Aynı zamanda romatizmal hastalıkların engellenmesini sağlar.