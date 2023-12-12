Vücudunuz Su Kıtlığı Çekiyorsa Eyvah! Günde 2 Litre Su İçmiyorsanız Dikkat!

Susuzluğun vücudunuzda oluşturabileceği hastalıkları biliyor musunuz? Vücudunuz su kıtlığı çekiyorsa eyvah! Günde 2 litre su içmiyorsanız dikkat! İşte susuzluğun vücudunuzda oluşturabileceği büyük hasarlar…

# susuzluğun neden olduğu hastalıklar # su
Editör: Selime Albayrak
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Vücudunuz Su Kıtlığı Çekiyorsa Eyvah! Günde 2 Litre Su İçmiyorsanız Dikkat! - Resim: 1

Günlük su tüketimi oldukça önemlidir. Susuzluk vücudunuzda çok büyük hasarlara sebebiyet verebilir. Vücudunuz yeteri kadar su almıyorsa çeşitli hastalıklarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Hastalıklarla mücadele etmenin en güzel yolu günde 2 litre su içmekten geçiyor.

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Vücudunuz Su Kıtlığı Çekiyorsa Eyvah! Günde 2 Litre Su İçmiyorsanız Dikkat! - Resim: 2

Bağırsaklarda su eksilirse, kabızlık meydana gelir. Kabızlık ise kolon kanseri olma riskini artırabilir. Bu yüzden su tüketimine gerekli özeni göstermeli ve günde en az 2 litre su içmelisiniz.

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Vücudunuz Su Kıtlığı Çekiyorsa Eyvah! Günde 2 Litre Su İçmiyorsanız Dikkat! - Resim: 3

Vücut su kıtlığı çektiğinde kandaki suyu kullanırsa, yüksek tansiyon hastalığına sebebiyet verebilir. Tansiyon hastalığı riskini azaltmanın en önemli yolu bol su tüketimidir.

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Vücudunuz Su Kıtlığı Çekiyorsa Eyvah! Günde 2 Litre Su İçmiyorsanız Dikkat! - Resim: 4

Vücut yeteri miktarda su almadığında omurlardaki suyu kullanırsa, bel ve boyun fıtığı hastalığıyla karşı karşıya kalabilir. Bel ve boyun sağlığınız için mutlaka bol su tüketmelisiniz.

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