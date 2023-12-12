Vücudunuz Su Kıtlığı Çekiyorsa Eyvah! Günde 2 Litre Su İçmiyorsanız Dikkat!
Susuzluğun vücudunuzda oluşturabileceği hastalıkları biliyor musunuz? Vücudunuz su kıtlığı çekiyorsa eyvah! Günde 2 litre su içmiyorsanız dikkat! İşte susuzluğun vücudunuzda oluşturabileceği büyük hasarlar…
Günlük su tüketimi oldukça önemlidir. Susuzluk vücudunuzda çok büyük hasarlara sebebiyet verebilir. Vücudunuz yeteri kadar su almıyorsa çeşitli hastalıklarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Hastalıklarla mücadele etmenin en güzel yolu günde 2 litre su içmekten geçiyor.
Bağırsaklarda su eksilirse, kabızlık meydana gelir. Kabızlık ise kolon kanseri olma riskini artırabilir. Bu yüzden su tüketimine gerekli özeni göstermeli ve günde en az 2 litre su içmelisiniz.
Vücut su kıtlığı çektiğinde kandaki suyu kullanırsa, yüksek tansiyon hastalığına sebebiyet verebilir. Tansiyon hastalığı riskini azaltmanın en önemli yolu bol su tüketimidir.
Vücut yeteri miktarda su almadığında omurlardaki suyu kullanırsa, bel ve boyun fıtığı hastalığıyla karşı karşıya kalabilir. Bel ve boyun sağlığınız için mutlaka bol su tüketmelisiniz.