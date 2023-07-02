Vücutta biriken pis kanı temizleyen besinler
Vücutta bazı nedenlerden dolayı biriken pis kan kalp krizinden obeziteye kadar ciddi sağlık sorunlarına neden olur. Kandaki pislik ne kadar çoğalırsa temizlenmesi o kadar zor olur. Sizler için pis kanı temizleyen besinleri araştırdık. İşte Vücutta biriken pis kanı temizleyen besinler...
Yanlış ilaç kullanımı, sağlıksız beslenme, yetersiz egzersiz, metabolik ve sindirim bozuklukları vücuda giren pis maddelerin atılmasını engeller. Bunlar genellikle kanda birikerek sağlık sorunlarına neden olur. Obezite, kalp krizi ve beyin kanaması bu sağlık sorunlarının başında gelir.
Uzmanlar vücuttaki kirli kanı temizlemek için hacamat ve sülük tedavisi önerir. Bunun yanı sıra doğal yollarla alınan bazı besinlerde vücutta biriken pis kanı temizler. Pis kan ne kadar erken temizlenirse cilt güzelliği ev kilo vermede o kadar kolay hale gelir.
VÜCUTTA BİRİKEN PİS KANI TEMİZLEYEN BESİNLER
SALATALIK
İçeriğinde salik asit var. Ancak bu asit oldukça faydalıdır. Çünkü biriken tüm serbest radikali hücreleri vücuttan atmada ekilidir. Bunu atarken de böbrek fonksiyonlarını da ayrıca korur. Kalp krizi atlatmış ya da kalp ameliyatı olmuş kişilerin salatalık tüketmesi faydalı olur.
AVOKADO
Omega-3 yağ asidi ve E vitamini içeren avokado hızla vücutta biriken tüm ödemleri atar. Ödem kirli kan birikimine neden olan yağ şişkinliğidir. Avokado zeytinyağı ve limonla karıştırılınca bu mucize etkiyi sağlar.