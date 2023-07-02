Vücutta biriken pis kanı temizleyen besinler

VÜCUTTA BİRİKEN PİS KANI TEMİZLEYEN BESİNLER

SALATALIK

İçeriğinde salik asit var. Ancak bu asit oldukça faydalıdır. Çünkü biriken tüm serbest radikali hücreleri vücuttan atmada ekilidir. Bunu atarken de böbrek fonksiyonlarını da ayrıca korur. Kalp krizi atlatmış ya da kalp ameliyatı olmuş kişilerin salatalık tüketmesi faydalı olur.