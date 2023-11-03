Yaşadığınız Hastalıklar Stresten Kaynaklanıyor Olabilir! Stresin Habercisi Hastalıklar!
Yaşadığınız hastalıkların strese bağlı olduğunu biliyor muydunuz? Vücudunuzda oluşan hastalıklar stresin habercisi olabilir! İşte stresin yol açtığı hastalıklar…
Editör: Selime Albayrak
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Mide Krampları: Strese bağlı bozuklukların en önemlisi mide problemleridir. Mide problemlerinin pek çoğu strese bağlı olarak kendini gösterir.
Kas Gerginliği: Stresten dolayı kendinizi sürekli kasıyorsanız, kas gerginliği yaşayabilirsiniz. Kas gerginliği, stresin en büyük habercilerinden biridir.
Reflü: Reflü, strese bağlı olarak kendini gösteren rahatsızlıklardan biridir. Stresin sebep olduğu bir diğer rahatsızlık da reflüdür. Sizde reflü problemlerinden şikayetçiyseniz stres altında olabilirsiniz.
Panik Atak: Panik atak hastalığının en büyük faktörlerinden biri strestir. Stres, ruh halinizi bozarak çeşitli ruhsal bunalımlara girmenize sebep olabilir. Bunun en büyük göstergesi ise panik ataktır.