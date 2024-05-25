Yataktan kalkar kalkmaz topluyor musunuz? Uzmanlar "asla yapmayın!" diye uyardı...

Uyanır uyanmaz yatağınızı topluyor musunuz? Uzmanlar bunun çok yanlış olduğunu söylüyor. İşte nedenleri...

# yatak # mikrop
Editör: Yağmur Biçen
Yataktan kalkar kalkmaz topluyor musunuz? Uzmanlar "asla yapmayın!" diye uyardı... - Resim: 1

Atalarımız "aslan yattığı yerden belli olur" demiş ama sağlığımız açısından tehlikeli olabileceği yeni yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıktı.

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Yataktan kalkar kalkmaz topluyor musunuz? Uzmanlar "asla yapmayın!" diye uyardı... - Resim: 2

Martin Seeley, MattressNextDay'in CEO'su ve uyku uzmanı açıkladı.

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Yataktan kalkar kalkmaz topluyor musunuz? Uzmanlar "asla yapmayın!" diye uyardı... - Resim: 3

Seeley, 'Birçok çalışma, yatağınızı hemen toplamanın neden olduğu havalandırılmamış yatakların, toz akarlarının ve alerjik proteinlerinin daha yüksek oranda bulunmasına yol açan bir ortam yaratabileceğini göstermektedir.' diye belirtti.

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Yataktan kalkar kalkmaz topluyor musunuz? Uzmanlar "asla yapmayın!" diye uyardı... - Resim: 4

Toz akarlarının çok fazla nem içeren sıcak ortamlarda gelişme eğiliminde olmalarının üremelerinde etkili olduğunu, ve ortalama bir insanın gece 500ml terlemesinin bu durumu kolaylaştırdığını belirtti.

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