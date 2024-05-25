Yataktan kalkar kalkmaz topluyor musunuz? Uzmanlar "asla yapmayın!" diye uyardı...
Uyanır uyanmaz yatağınızı topluyor musunuz? Uzmanlar bunun çok yanlış olduğunu söylüyor. İşte nedenleri...
Atalarımız "aslan yattığı yerden belli olur" demiş ama sağlığımız açısından tehlikeli olabileceği yeni yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıktı.
Martin Seeley, MattressNextDay'in CEO'su ve uyku uzmanı açıkladı.
Seeley, 'Birçok çalışma, yatağınızı hemen toplamanın neden olduğu havalandırılmamış yatakların, toz akarlarının ve alerjik proteinlerinin daha yüksek oranda bulunmasına yol açan bir ortam yaratabileceğini göstermektedir.' diye belirtti.
Toz akarlarının çok fazla nem içeren sıcak ortamlarda gelişme eğiliminde olmalarının üremelerinde etkili olduğunu, ve ortalama bir insanın gece 500ml terlemesinin bu durumu kolaylaştırdığını belirtti.