Yatmadan Önce Mutlaka Su İçin! Su İçmek İçin En İdeal Zamanlar!
Su içmenin bir zamanı olduğunu biliyor muydunuz? Suyu yanlış zamanlarda içiyorsanız vücudunuza zarar veriyor olabilirsiniz! İşte su içmek için en ideal zamanlar…
Editör: Selime Albayrak
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Uyandıktan hemen sonra mutlaka su için. Uyandıktan hemen sonra içilen su, en ideal zamanlardan biridir.
Kahvaltıdan yarım saat önce mutlaka su içmelisiniz. Kahvaltıdan yarım saat önce içilen su, en ideal zamanlar arasındadır.
Kahvaltıdan bir saat sonra mutlaka su tüketin. Kahvaltıdan bir saat sonra içilen su, en ideal zamanlardan biridir.
Öğle yemeğinden yarım saat önce mutlaka su tüketmelisiniz. Öğlen yemeğinden önce tüketilen su, en ideal zamanlar arasındadır.