Yaz aylarında dehidrasyon riskini azaltıyor! Uzman isimden kritik uyarı geldi! Bunu yapmayı sakın ihmal etmeyin

Yaz mevsimi, getirdiği sağlık riskleri bakımından birçok anne adayı için zorlayıcı bir dönem olabiliyor. Yakıcı güneş, nemli hava ve uzun seyahatlerde hamilelerin dikkatli olması gereken birçok ekstra durum ortaya çıkıyor. Hamileler, yaz sıcaklarından daha çok etkilenebilirken pek çok sağlık riskiyle karşı karşıya kalabiliyor.