Yaz aylarında dehidrasyon riskini azaltıyor! Uzman isimden kritik uyarı geldi! Bunu yapmayı sakın ihmal etmeyin
Yaz aylarına girilmesi ve sıcaklıkların artmasıyla birlikte dehidrasyon riski ortaya çıkıyor. Konuyla ilgili uzmanlardan önemli tavsiyeler gelmeye başladı. Peki dehidrasyon nedir? Dehidrasyon riskine karşı neler yapılmalı? İşte detaylar...
Yaz aylarının gelmesi ve yurt genelinde sıcaklıkların ciddi derecede artış göstermesi dehidrasyon riskini de ortaya çıkardı. Vatandaşların dehidrasyon riskinden korunması için uzmanlardan da çeşitli açıklamalar gelmeye başladı.
Peki dehidrasyon nedir? Yaz günlerinde suyun önemi daha çok ön plana çıkar. Sağlıklı bir yaşam için vücuttan atılan sıvı miktarının, alınan sıvı miktarından fazla olmaması gerekir.
Bazen çeşitli sebeplerle vücutta olması gerekenden daha fazla sıvı kaybı olur. Bu durum dehidrasyon ya da dehidratasyon olarak adlandırılır. Erken dönemde müdahale edilmeyen dehidrasyon, ciddi sonuçlar ortaya çıkmasına neden olabilir.
Yaz mevsimi, getirdiği sağlık riskleri bakımından birçok anne adayı için zorlayıcı bir dönem olabiliyor. Yakıcı güneş, nemli hava ve uzun seyahatlerde hamilelerin dikkatli olması gereken birçok ekstra durum ortaya çıkıyor. Hamileler, yaz sıcaklarından daha çok etkilenebilirken pek çok sağlık riskiyle karşı karşıya kalabiliyor.