Yediğiniz Pekmezlerin Neye İyi Geldiğini Biliyor Musunuz? Hangi Pekmez Neye İyi Gelir?
Her zaman tükettiğiniz pekmezlerin neye iyi geldiğini biliyor musunuz? Hangi pekmezin neye iyi geldiğini sizin için araştırdık! Birbirinden güzel pekmezler bakın hangi rahatsızlıklara iyi geliyor…
Andız Pekmezi
Andız pekmezi, üst solunum tolu hastalıklarının tedavisinde kullanılır ve kuru öksürüğe birebir fayda sağlar. Aynı zamanda astım ve bronşite oldukça iyi gelir. Bunun yanında kan dolaşımına katkı sağlar, eklem ağrılarını azaltır, vücudu toksinlerden arındırır, ödem ve şişliği azaltır ve saç dökülmesini önlemeye destek olur.
Dut Pekmezi
Dut pekmezi, sıklıkla yediğimiz pekmezler arasındadır. Dut pekmezinin bilindik birçok faydası vardır. Dut pekmezi, soğuğa karşı direnç sağlar ve soğuk algınlığı etkilerini en aza indirir. Aynı zamanda dut pekmezi; kansızlığa iyi gelir, vücuda enerji verir, karaciğeri güçlendirir, kan dolaşımını dengeler ve regl ağrılarını azaltır.
Hurma Pekmezi
Hurma pekmezini ilk defa duymuş olabilirsiniz. Fakat hurma pekmezinin sağlığa olan faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız. Hurma pekmezi, sindirim sisteminizin rahatlamasına fayda sağlar. Bunun yanında; kabızlığa iyi gelmesi nedeniyle kolon kanseri ve basur riskini en aza indirir. Ayrıca içerisinde bulunan demir minerali sayesinde kansızlığa iyi gelir ve gün içerisindeki yorgunluğun ve halsizliğin giderilmesini sağlar.
İncir Pekmezi
İncir pekmezi; kemikleri güçlendirir, tansiyonu dengeler, toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar, sindirim sistemini çalıştırır, metabolizmayı hızlandırır, kilo vermeye yardımcı olur, kanı temizler ve demir eksikliğinin giderilmesine yardımcı olur.