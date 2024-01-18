Yeni bir salgın mı geliyor? Dünya liderleri bu haberle toplandı! "X hastalığı" nedir? Bulaşıcı mı?
Covid-19'u atlattıktan sonra koronavirüsten daha tehlikeli olduğu düşünülen "X hastalığı" Davos'ta toplanacak olan Dünya Ekonomik Formunun gündem maddelerinden biri olacak. Dünya Sağlık Örgütü'nün "X hastalığı" olarak belirttiği hastalık nedir?
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Dünya Ekonomik Forumu'nda Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve ilaç şirketi AstraZeneca'nın da aralarında bulunduğu konuşmacılar Davos'ta bir araya gelecek.
Forumda ve panelde herhangi bir küresel salgın durumunda hangi önlemler alınması gerektiği konuşulacak. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bu durumu "x hastalığı" olarak tanımlıyor.
DSÖ'nün web sitesinde, "X Hastalığı, insanlarda hastalığa neden olup olmadığı bilinmeyen bir patojenden kaynaklanan ciddi bir uluslararası salgını temsil ediyor." ifadesine yer verildi.
Oturumun amacı ise bilinmeyen bir "x hastalığına" karşı hazırlıklı olmak. Yani aslında somut bir X hastalığı bulunmasa da DSÖ yeni bir salgın ihtimaline bu ismi veriyor.