Yeni bir salgın mı geliyor? Dünya liderleri bu haberle toplandı! "X hastalığı" nedir? Bulaşıcı mı?

Covid-19'u atlattıktan sonra koronavirüsten daha tehlikeli olduğu düşünülen "X hastalığı" Davos'ta toplanacak olan Dünya Ekonomik Formunun gündem maddelerinden biri olacak. Dünya Sağlık Örgütü'nün "X hastalığı" olarak belirttiği hastalık nedir?

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Yeni bir salgın mı geliyor? Dünya liderleri bu haberle toplandı! "X hastalığı" nedir? Bulaşıcı mı? - Resim: 1

Dünya Ekonomik Forumu'nda Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve ilaç şirketi AstraZeneca'nın da aralarında bulunduğu konuşmacılar Davos'ta bir araya gelecek. 

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Yeni bir salgın mı geliyor? Dünya liderleri bu haberle toplandı! "X hastalığı" nedir? Bulaşıcı mı? - Resim: 2

Forumda ve panelde herhangi bir küresel salgın durumunda hangi önlemler alınması gerektiği konuşulacak. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bu durumu "x hastalığı" olarak tanımlıyor. 

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Yeni bir salgın mı geliyor? Dünya liderleri bu haberle toplandı! "X hastalığı" nedir? Bulaşıcı mı? - Resim: 3

DSÖ'nün web sitesinde, "X Hastalığı, insanlarda hastalığa neden olup olmadığı bilinmeyen bir patojenden kaynaklanan ciddi bir uluslararası salgını temsil ediyor." ifadesine yer verildi.

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Yeni bir salgın mı geliyor? Dünya liderleri bu haberle toplandı! "X hastalığı" nedir? Bulaşıcı mı? - Resim: 4

Oturumun amacı ise bilinmeyen bir "x hastalığına" karşı hazırlıklı olmak. Yani aslında somut bir X hastalığı bulunmasa da DSÖ yeni bir salgın ihtimaline bu ismi veriyor. 

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