Yeni Virüsün Kaynağı Bitki Çıktı! Hangi Bitki Virüs Yayıyor? Bitkilere Dokunurken Artık 2 Kere Düşünün
Dünya ilk kez böyle bir olaya tanıklık ediyor. Bir hastanın boğazında bulunan tespit edilen o şeyin mantarlardan geçtiği ortaya çıktı. Bitkilere dokunurken iki kez düşünün. İşte tüm ayrıntılar…
2023 yılı Haziran ayında yayınlanan vaka çalışması doğrultusunda ortaya çıkan sonuç dünyada şaşkınlıkla karşılandı. Hastaneye öksürük, ses kısıklığı, yorgunluk ve yutma güçlüğü ile başvuran 61 yaşındaki hastanın yapılan incelemelerinde ortaya çıkan sonuç şaşırttı. İncelemeler doğrultusunda hastanın soluk borusunun yanında irin dolu bir apsenin olduğu tespit edildi.
Laboratuvar testleri ile birlikte bakteri bulgusuna rastlayamayan uzmanlar yaptıkları özel bir boyama tekniği ile birlikte mantar hifleri, yani uzun, kök benzeri filamentlerini tespit etti.
Mantar enfeksiyonlarının genel olarak ciltte ortaya çıkan yaygın bir sorun olduğunu belirten uzmanlar bu enfeksiyonun vücudun daha derin bölgelerine yerleşmiş olmasıyla şaştı kaldı.
Tıp uzmanlarının nadir bir durum olarak gördüğü bu vaka ile birlikte yetkililer Dünya Sağlık Örgütü’nün mantar referans ve araştırma merkezine başvuruda bulundu.