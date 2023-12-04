Yeşil Çaydan 10 Kat Daha Fazla Antioksidan İçeriyor! Kanser Düşmanı Çay
Hemen hemen herkes zayıflamak için ilk olarak yeşil çayı tercih eder. Ancak seylan çayı yeşil çaydan daha fazla antioksidan içerdiğini biliyor muydunuz? Peki kanser karşıtı seylan çayının faydaları nelerdir?
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Seylan çayı yeşil çaydan daha faydalı olduğu bilimsel araştırmalarda da kanıtlandı. İçeriğinde yüksek oranda antioksidan barındıran seylan çayı kanserin baş düşmanı. Peki bu nasıl mümkün?
Yeşil Çaydan 10 Kat Daha Fazla Antioksidan İçeriyor!
İçeriğinde antioksidanlar sayesinde adeta hücrelerin yeniden onarılmasını sağlayarak kanseri önleyen seylan çayı, şekerli tüketilmemeli. Aksi halde içeriğindeki tüm antioksidanları öldürür.
Şeker rafine bir ürün olduğundan zararlıdır. Bu yüzden tüketimi yasaklanmalı. Ancak saf çay içmek oldukça faydalıdır. Özellikle içine limon sıkılmış çay tansiyonu dengeler.
Düzenli limonlu çay tüketenler kış hastalıklarına yakalanmaz. Vücut asla virüs tutmaz.