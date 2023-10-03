Yumurta İle Tüketmemeniz Gereken Gıdalar! Bu Besinleri Yumurta İle Sakın Tüketmeyin
Yumurta kendi başına oldukça değerli proteinlere sahip olmasının yanında bazı besinler ile birleştiği zaman zehirleyecek düzeyde olabiliyor. Bu besinleri yumurta ile sakın tüketmeyin dediğimiz besinleri sizin için araştırdık.
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1. Soya Sütü
Soya sütü oldukça faydalı bir besindir ve protein açısından da yüksektir. Yumurtayı soya sütü ile birlikte tükettiğinizde, bu iki besin vücutta protein artışına neden olur ve besinler emilmez.
2. Şeker
Yumurtanın şeker ile aynı anda tüketilmesi zararlı olabilir, çünkü her ikisinden de salınan amino asitler insan vücudu için toksik olabilir.
3. Muz
Kültürümüzde pek yaygın olmasa da, pek çok kahvaltının favorisi olan muzla birlikte yenen yumurta vücuda zararlı olabilir ve birlikte tüketilmemelidir.
4. Çay
Çaydaki tanen maddesi, kan yapıcı özelliği bulunan yumurtadaki demiri bağlıyor, emilmeden atılmasına yol açıyor.