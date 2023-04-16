Zehirlenebilirsiniz: Sağlığınız için tekrar ısıtmamanız gereken o yiyecekler
Fazla yaptığınız yemekleri ısıtıp ertesi gün de yemek çok büyük bir kolaylıktır. Ancak bazı besin maddelerini ikinci kez ısıtarak sofraya getirmek çok tehlikeli. İşte o besinler...
PATATES
Haşlanmış, püre yapılmış veya kızartılmış patatesi tekrar ısıtmanız önerilmez. Sindirimi bozabilir.
MANTAR
Avrupa Gıda Bilgi Konseyi’ne göre mantarlar, enzimler ve mikroorganizmalar tarafından kolayca yok edilebilen proteinlere sahiptir. Bu nedenle uygun koşullarda muhafaza edilmezse mantarlar hızla bozulabilir ve yeniden ısıtıldıktan sonra mide rahatsızlığına neden olabilir.
PİLAV
Pilavın içinde oluşabilen ve Bacillus cereus adı verilen bir bakteri var. Bu bakterinin sporları hem zararlı hem de ısıya dayanıklıdır. Bu nedenle pilav yaptıktan sonra uzun süre oda sıcaklığında bekletmeden bir an önce yiyin.
ISPANAK
Ispanaklar yeniden ısıtıldığında sebzenin içindeki nitrat, önce nitrite sonra da nitrozaminlere dönüşebilir. Bazı nitrozaminler kanserojendir ve vücudun oksijen taşımasını etkileyebilir.