Zehirlenebilirsiniz: Sağlığınız için tekrar ısıtmamanız gereken o yiyecekler

Fazla yaptığınız yemekleri ısıtıp ertesi gün de yemek çok büyük bir kolaylıktır. Ancak bazı besin maddelerini ikinci kez ısıtarak sofraya getirmek çok tehlikeli. İşte o besinler...

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Zehirlenebilirsiniz: Sağlığınız için tekrar ısıtmamanız gereken o yiyecekler - Resim: 1 1 8

PATATES

Haşlanmış, püre yapılmış veya kızartılmış patatesi tekrar ısıtmanız önerilmez. Sindirimi bozabilir.

Zehirlenebilirsiniz: Sağlığınız için tekrar ısıtmamanız gereken o yiyecekler - Resim: 2 2 8

MANTAR

Avrupa Gıda Bilgi Konseyi’ne göre mantarlar, enzimler ve mikroorganizmalar tarafından kolayca yok edilebilen proteinlere sahiptir. Bu nedenle uygun koşullarda muhafaza edilmezse mantarlar hızla bozulabilir ve yeniden ısıtıldıktan sonra mide rahatsızlığına neden olabilir.

Zehirlenebilirsiniz: Sağlığınız için tekrar ısıtmamanız gereken o yiyecekler - Resim: 3 3 8

PİLAV

Pilavın içinde oluşabilen ve Bacillus cereus adı verilen bir bakteri var. Bu bakterinin sporları hem zararlı hem de ısıya dayanıklıdır. Bu nedenle pilav yaptıktan sonra uzun süre oda sıcaklığında bekletmeden bir an önce yiyin.

Zehirlenebilirsiniz: Sağlığınız için tekrar ısıtmamanız gereken o yiyecekler - Resim: 4 4 8

ISPANAK

Ispanaklar yeniden ısıtıldığında sebzenin içindeki nitrat, önce nitrite sonra da nitrozaminlere dönüşebilir. Bazı nitrozaminler kanserojendir ve vücudun oksijen taşımasını etkileyebilir.