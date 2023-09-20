Zeka seviyenizi artıracak besin! Kurutulmuş hali tam bir A vitamini iğnesi
Son yıllarda en çok yaşanılan hafıza problemlerinde zeka geriliğini önleyen besin ortaya çıktı. Özellikle çocukların daha ileri zekalı olması için zeytinin kurutulmuş hali özellikle tavsiye edilir. İşte A vitamini deposu kuru zeytinin faydaları
Doğadaki en güçlü E ve A vitamini aynı anda taşıyan zeytin sinir siteminin kaynağıdır. Yapılan araştırmalarda kuru zeytin, yaş halinden daha faydalıdır. Yaş halindeki zeytinde yüksek orana sahip olan omega 3 yağ asitleri var. Ancak zeytin içindeki yağ çıkartılıp kurutulunca E vitamini ve A vitamini yüksek oranda kalır.
Özellikle kurutulunca güneşe maruz kaldığından UV ışınları sayesinde gelen D vitaminleri zeytinin değerlerini artırır. Bu yüzden de kuru zeytinin faydası 10 kat daha da artmış olur. Araştırmada özellikle kuru zeytinin hafıza ve zeka gelişimini desteklediği ortaya çıkarıldı.
İŞTE A VİTAMİNİ DEPOSU KURU ZEYTİN FAYDALARI
Bilim insanları hafızayı geliştiren bir eser element olan boron için mükemmel bir kaynağın kuru zeytin olduğunu belirtiyor. Diğer iyi bor kaynakları arasında ise fındık ve bademi gösteriyor.
Kuru zeytin, yüksek miktarda lif içerir. Lif, sindirim sisteminizin düzenli olarak çalışmasını sağlar ve vücudunuzdaki kirleri temizler.
Lifli bir diyet, kilonuzu düzenler ve kolesterol seviyenizi düşürebilir. Bir bardak kuru kayısı, vücudunuzun günlük A vitamini ihtiyacının yüzde 94'ünü ve demirinin yüzde 19'unu sağlar.