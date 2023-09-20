Zeka seviyenizi artıracak besin! Kurutulmuş hali tam bir A vitamini iğnesi

Doğadaki en güçlü E ve A vitamini aynı anda taşıyan zeytin sinir siteminin kaynağıdır. Yapılan araştırmalarda kuru zeytin, yaş halinden daha faydalıdır. Yaş halindeki zeytinde yüksek orana sahip olan omega 3 yağ asitleri var. Ancak zeytin içindeki yağ çıkartılıp kurutulunca E vitamini ve A vitamini yüksek oranda kalır.