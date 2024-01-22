Zombi virüsler hortladı! Buzullar eridikçe virüs sayısı artıyor Bilim insanları panik halinde
Bilim insanları buzulların erimesiyle artan zombi virüsler konusunda uyardı. Asırlardır uyuyan zombi virüslerin çağlardan kalma olması ise tüyler ürpertti. Peki zombi virüs nedir? Zombi virüs nerede bulunur?
The Guardian‘ın haberine göre Kuzey Kutup Bölgesi’ndeki (Arktik) donmuş zeminin (permafrost) eriyerek binlerce yıldır ‘gömülü’ kalmış ‘zombi virüsleri’ açığa çıkarma ihtimali, yeni pandemi hazırlıklarını başlattı.
ZOMBİ VİRÜS NEDİR?
Aix-Marseille Üniversitesi’nden genetikçi Jean-Michel Claverie, insanların bağışıklık sisteminin henüz bu mikropların bazılarıyla hiç karşılaşmadığının altını çizdi. İşte o açıklama;
"Şu anda pandemi tehditlerine ilişkin analizler, güney bölgelerde ortaya çıkabilecek ve daha sonra kuzeye yayılabilecek hastalıklara odaklanıyor.
Buna karşılık, uzak kuzeyde ortaya çıkabilecek ve daha sonra güneye yayılabilecek bir salgına çok az dikkat edilmişti. Bence bu bir ihmaldir. Orada insanları enfekte etme ve yeni bir hastalık salgını başlatma potansiyeline sahip virüsler var."