19 Ekim 2023 Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama
Süper Loto sonuçları 19 Ekim 2023 çekilişi için geri sayım başladı. Milli Piyango televizyonda canlı yayınlanacak olmakla çekilişle birlikte ikramiyeler de sahiplerini buluyor. Bu akşam belli olacak kazandıran numaralarla birlikte büyük ikramiye de sahibini bulacak.
19 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor. Televizyonda canlı yayınlanmak ile birlikte en çok kazandıran şans oyunu Süper Loto bu akşam 21:30'daki çekiliş sonrası ikramiyelerini dağıtıyor. Peki Süper loto sonuçları nasıl sorgulanır?
Televizyonlardan canlı çekilişi için Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında Milli Piyango Online aracılığıyla kupon dolduranlar "19 Ekim 2023 Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusunu araştırıyor. İşte Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı...
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 10 TL’dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
NE KADAR KAZANABİLİRSİNİZ?
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.