3 Kasım 2023 On Numara Sonuçları! On Numara Sonucu Sorgulama Ekranı
Heyecan dolu On Numara sonuçları canlı çekilişin ardından belli oldu. 3 Kasım tarihli "On Numara" çekilişi noter huzurunda gerçekleşti.
Milli Piyango'nun haftada pazartesi ve cuma günleri olmak üzere 2 günde bir gerçekleştirdiği On Numara heyecanı, 3 Kasım Cuma akşamı yaşanacak. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, "3 Kasım Cuma On Numara çekiliş sonuçları" aramaları yapıyor. Büyük ikramiyenin 1.799.805 TL'yi geçtiği On Numara çekiliş sonuçları haberimizde...
On Nasıl Oynanır?
On Numara şans oyununda, bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
On Numarada’da isteğe bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 5 TL’dir.
On Numara oynamak için, www.millipiyangoonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden On Numara kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.
On Numara'da Ne Kadar Kazanabilirsin?
On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
On Numara Çekilişi Ne Zaman?
3 Kasım On Numara çekilişi saat 21.00'da başlayacak. Çekiliş ise millipiyangoonline.com ve milli piyango TV Youtube kanalından canlı olarak aktarılacak.
MPİ ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI CANLI İÇİN TIKLAYINIZ