3 Kasım 2023 On Numara Sonuçları! On Numara Sonucu Sorgulama Ekranı

Milli Piyango'nun haftada pazartesi ve cuma günleri olmak üzere 2 günde bir gerçekleştirdiği On Numara heyecanı, 3 Kasım Cuma akşamı yaşanacak. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, "3 Kasım Cuma On Numara çekiliş sonuçları" aramaları yapıyor. Büyük ikramiyenin 1.799.805 TL'yi geçtiği On Numara çekiliş sonuçları haberimizde...