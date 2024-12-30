Milli piyangoda en çok kazandıran rakamlar işte bunlar! Milli Piyango alacaklar dikkat son gün!
Milli Piyango'da en çok çıkan şanslı numaralar merak ediliyor. Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi 31 Aralık akşamı düzenleniyor. Yılbaşına artık sayılı saatler kala henüz biletini almamış olan ve şansını artırmak isteyen vatandaşlar Milli Piyango'da en çok çıkan rakamları araştırıyor
Milli Piyango'da en çok şanslı rakamlar yılbaşı özel çekilişi yaklaşırken çok merak edildi. Bu sene 600 milyon olarak belirlenen büyük ikramiye için şansını denemek isteyenler Milli Piyango'da en çok ve en az çıkan numara araştırmasını sıklaştırdı. Milli Piyango'da en şanslı numaralar işte böyle...
MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR
Son 6 yılda büyük ikramiye çıkan bilet numaralarına göre şu şekilde:
5 rakamı 7 kez çıktı
0 rakamı 7 kez çıktı
3 rakamı 6 kez çıktı
9 rakamı 5 kez çıktı
4 rakamı 4 kez çıktı
6 rakamı 4 kez çıktı
8 rakamı 4 kez çıktı
7 rakamı 4 kez çıktı
1 rakamı 1 kez çıktı
MİLLİ PİYANGO'DA SON 6 YILDA ÇIKAN NUMARALAR
2023 yılında - 3550054
2022 yılında - 6530303
2021 yılında - 9876066
2020 yılında - 9884757
2019 yılında - 1358490
2018 yılında - 9794035
AMORTİ RAKAMLARI '2' VE '8'
Amorti rakamları arasında ise "2" ve "8" en çok çıkan rakamlar olup, son 10 yılda üçer kez amorti olarak belirlenmiştir. Buna karşılık, "7" rakamı son 10 yılda amorti olarak hiç çıkmamıştır.
Çekiliş programı
YAYIN-1: 18:30-22:00 TSİ
18:30-22:00 1. Bölüm / 1.200 TL - 60.000.000 TL arası ikramiye kazanan numaralar belirlenecek (60.000.000 TL dahil)
YAYIN-2: 23:15 TSİ
23:15 2. Bölüm / Amorti ve 600.000.000 TL büyük ikramiye kazanan numaralar belirlenecek (Büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekiliş tekrarlanacağı için net süre verilememektedir)