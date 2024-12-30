Milli piyangoda en çok kazandıran rakamlar işte bunlar! Milli Piyango alacaklar dikkat son gün!

Milli Piyango'da en çok şanslı rakamlar yılbaşı özel çekilişi yaklaşırken çok merak edildi. Bu sene 600 milyon olarak belirlenen büyük ikramiye için şansını denemek isteyenler Milli Piyango'da en çok ve en az çıkan numara araştırmasını sıklaştırdı. Milli Piyango'da en şanslı numaralar işte böyle...