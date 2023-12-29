2023 Yılı Savunma Sanayisi İçin Böyle Geçti

Türkiye'nin savunma sanayi, bu yıl da büyük başarılara imza attı. İşte savunma sanayinin 2023'te gerçekleştirdiği başarılar...

# savunma sanayi # Türk Silahlı Kuvvetleri
Son Güncelleme:
2023 Yılı Savunma Sanayisi İçin Böyle Geçti - Resim: 1

Güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını yerli ve milli çözümlerle karşılamak, savunma sanayisindeki yurt dışı bağımlılığı en aza indirmek, yeni teknolojilerle muharebe sahasında sürpriz etkisi yaratmak için çaba harcayan Türk savunma sanayisi, yoğun bir yılı geride bıraktı.

1 12
2023 Yılı Savunma Sanayisi İçin Böyle Geçti - Resim: 2

• Türk savunma sanayisi 2023'teki ilk teslimatı elektronik harp alanında gerçekleştirdi. Taşınabilir Elektronik Taarruz Sistemi Projesi kapsamında milli imkanlarla tasarlanıp üretilen MERTER Sırt Tipi Taktik Saha Elektronik Taarruz Sistemi'nin kabulleri tamamlanarak, güvenlik güçlerine ilk teslimatı yapıldı.

2 12
2023 Yılı Savunma Sanayisi İçin Böyle Geçti - Resim: 3

• Yenilenen ve seri üretim aşamasına gelen "Yeni Altay Tankı"nın testler için Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimi gerçekleştirildi.

3 12
2023 Yılı Savunma Sanayisi İçin Böyle Geçti - Resim: 4

• Kara Kuvvetleri Komutanlığının en önemli ateş destek unsurlarından Yeni Nesil Fırtına Obüsü'nün teslimatlarına devam edildi. 

• Alanında önde gelen firmaların işbirliğiyle geliştirilen insansız kara aracı KAPGAN, sergilenmesinden kısa süre sonra araziye çıkıp ilk kez atış testi gerçekleştirdi.

4 12