Altay tankının dünyada ses getiren özellikleri
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni gözbebeği Altay tankı TSK envanterine girdi. Altay tankının milli sistemleri savaş alanında fark yaratacak nitelikte. ASELSAN ve BMC birlikteliğinin ürünü Altay tankının dünyada ses getirecek özellikleri sizlerle.
Altay tankı, BMC tarafından üretilen ve elektronik sistemleri ASELSAN tarafından geliştirilen, ana muharebe tankıdır. Altay tankının 9 Kasım 2018 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı ve BMC arasında imzalanan seri üretim sözleşmesiyle temelleri atılmıştır. 23 Nisan 2023 tarihinde Altay tankı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girdi.
ASELSAN'IN ÜRETTİĞİ ELEKTRONİK SİSTEMLER
Altay tankı elektronik sistemlerinde ASELSAN imzasını taşıyor. ASELSAN'ın geliştirdiği milli sistemlerle Altay tankı, çağdaşları arasında öne çıkıyor. ASELSAN'ın sunduğu çözümler sayesinde Altay tankları üstün atış yeteneğine, arttırılmış beka kabiliyeti, üstün koruma seviyesi gibi yetenekler kazandı.
ALTAY TANKI'NIN PERFORMANS ÖZELLİKLERİ
• Maksimum Hız: 65 km
• Arazi Hızı (Engebesiz): 45 km/sa
• Su Altı Geçiş: 4 m
• Hazırlıksız Sığ Sulardan Geçiş: 1,2 m
•Geri Hız: 30%
• Tırmanma Kabiliyeti: 60%
• Derin Sulardan Geçiş: 2,2 m
ALTAY TANIKININ ATEŞ GÜCÜ
• 120 mm L55 yivsiz-setsiz (smoothbore) ana silah mühimmat atabilme yeteneği
• 40 adet mühimmat taşıma
• STANG 4385'e uyumlu
• Lazer güdümlü tank topu atabilme yeteneği
• 7,62 mm eş eksenli makineli tüfek