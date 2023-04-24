Altay tankının dünyada ses getiren özellikleri

Altay tankı, BMC tarafından üretilen ve elektronik sistemleri ASELSAN tarafından geliştirilen, ana muharebe tankıdır. Altay tankının 9 Kasım 2018 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı ve BMC arasında imzalanan seri üretim sözleşmesiyle temelleri atılmıştır. 23 Nisan 2023 tarihinde Altay tankı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girdi.