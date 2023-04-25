Türk havacılığının zirvesi: ANKA-3
Türkiye'nin son teknoloji Muharip İnsansız Savaş Aracı (MİUS) ANKA-3, özellikleri ile diğer MİUS'lardan ayrılıyor. ANKA-3'ün Türk havacılığını zirveye taşıyacak özelliklerini sizin için derledik.
ANKA-3 NEDİR?
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA-3 insansız savaş uçağından yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. 18 Mart 2023’te ilk görüntüsü paylaşılan ANKA-3’ün şimdi de teknik özellikleri açıklandı.
ANKA-3, Türkiye’nin yeni nesil insansız hava araçlarında geldiği yeri göstermesi açısından oldukça önemli bir yere sahip olacak.
ANKA-3 ile keşif, gözetleme ve istihbarat toplanması, milli mühimmatlarla havadan karaya taarruz, hava-hava mühimmatları ile de düşman helikopter, uçak ve İHA’larını avlaması, düşük radar iziyle (stealth ucav) düşman radar ve hava savunma sistemlerinin etkisiz hale getirilmesi görevlerinde yer alabilecektir.
ANKA-3'ÜN ÖZELLİKLERİ
• Anka ve Anka II ile ortak aviyonik mimari ve Yer Kontrol İstasyonu
• Düşük radar görünürlüğü
• Yüksek hızda intikal
• Yüksek faydalı yük kapasitesi
• LoS/BLOS (Uydu Kontrolü)