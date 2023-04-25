Türk havacılığının zirvesi: ANKA-3

Türkiye'nin son teknoloji Muharip İnsansız Savaş Aracı (MİUS) ANKA-3, özellikleri ile diğer MİUS'lardan ayrılıyor. ANKA-3'ün Türk havacılığını zirveye taşıyacak özelliklerini sizin için derledik.

# Savunma Teknolojileri # tusaş # anka # MİUS
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Türk havacılığının zirvesi: ANKA-3 - Resim: 1 1 5

ANKA-3 NEDİR?

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA-3 insansız savaş uçağından yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. 18 Mart 2023’te ilk görüntüsü paylaşılan ANKA-3’ün şimdi de teknik özellikleri açıklandı.

Türk havacılığının zirvesi: ANKA-3 - Resim: 2 2 5

ANKA-3, Türkiye’nin yeni nesil insansız hava araçlarında geldiği yeri göstermesi açısından oldukça önemli bir yere sahip olacak.

Türk havacılığının zirvesi: ANKA-3 - Resim: 3 3 5

ANKA-3 ile keşif, gözetleme ve istihbarat toplanması, milli mühimmatlarla havadan karaya taarruz, hava-hava mühimmatları ile de düşman helikopter, uçak ve İHA’larını avlaması, düşük radar iziyle (stealth ucav) düşman radar ve hava savunma sistemlerinin etkisiz hale getirilmesi görevlerinde yer alabilecektir.

Türk havacılığının zirvesi: ANKA-3 - Resim: 4 4 5

ANKA-3'ÜN ÖZELLİKLERİ

• Anka ve Anka II ile ortak aviyonik mimari ve Yer Kontrol İstasyonu

• Düşük radar görünürlüğü

• Yüksek hızda intikal

• Yüksek faydalı yük kapasitesi

• LoS/BLOS (Uydu Kontrolü)