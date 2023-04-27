Türkiye'nin akıllı seyir füzesi: İşte Bayraktar Kemankeş'in tüm özellikleri

BAYRAKTAR KEMANKEŞ'İN ADI NEREDEN GELİYOR?

Füzenin adı "Kemankeş" ismini, en zorlu şartlarda hedefini tam isabetle vuran okçulardan alıyor. Baykar Platform Mühendislik Takım Lideri Burak Özbek, "Biz de aynı isabeti mini seyir füzemizle sağlayacağımız için ismini KEMANKEŞ koyduk" ifadeleriyle füzenin adının nasıl konulduğu hakkında bilgi verdi.