Türkiye'nin akıllı seyir füzesi: İşte Bayraktar Kemankeş'in tüm özellikleri
Baykar tarafından geliştirilen mini akıllı seyir füzesi Bayraktar Kemankeş, ilk kez TEKNOFEST'te tanıtıldı. Bayraktar Kemankeş, yetenekleriyle görenleri hayran bıraktı. İşte milli ve özgün olan Bayraktar Kemankeş'in Türk havacılığına güç katacak özellikleri...
Bayraktar Kemankeş, Türkiye'nin mini akıllı seyir füzesi olarak tasarlandı. Bayraktar Kemankeş, ilk defa TEKNOFEST'te halkla buluştu. Bayraktar Kemankeş, TB2 ile taaruz kabiliyetini artırmak için geliştirildi.
BAYRAKTAR KEMANKEŞ'İN ADI NEREDEN GELİYOR?
Füzenin adı "Kemankeş" ismini, en zorlu şartlarda hedefini tam isabetle vuran okçulardan alıyor. Baykar Platform Mühendislik Takım Lideri Burak Özbek, "Biz de aynı isabeti mini seyir füzemizle sağlayacağımız için ismini KEMANKEŞ koyduk" ifadeleriyle füzenin adının nasıl konulduğu hakkında bilgi verdi.
BAYRAKTAR KEMANKEŞ NE ZAMAN ATEŞLENECEK?
Bayraktar Kemankeş'in uçuş testleri devam ediyor. Geçen yıl çalışmalarına başlanılan Bayraktar Kemankeş'in bu sene içerisinde seri üretimine başlanması bekleniyor. Bir iki ay içinde de ilk atışın gerçekleştirileceği alınan bilgiler arasında.
BAYRAKTAR KEMANKEŞ'İN ÖZELLİKLERİ NELER?
• Uzunluk: 1.73 Metre
• Yükseklik: 0.4 Metre
• Kanat Açıklığı: 1.25 Metre
• Azami Ağırlık: 30 Kilogram
• Faydalı Yük: 6 Kilogram
• Operasyon Menzili: 200 km+
• Haberleşme Menzili: 50 km