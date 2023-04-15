Bayraktar Kızılelma yeniden göklerde: Uçuş başarıyla tamamlandı
Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde dördüncü uçuşunu yaptı.
Baykar açıklamasına göre, Baykar’ın tamamen öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar Kızılelma, insansız savaş uçağının uçuş test kampanyası, planlanan doğrultuda devam ediyor. Kampanya kapsamında gerçekleştirilen dördüncü uçuş ile Sistem Tanımlama Testi başarıyla tamamlandı.
Şimdiye kadar iki prototipi başarıyla üretilen Bayraktar Kızılelma'nın geliştirme ve üretim faaliyetleri sürüyor. Milli insansız savaş uçağının 2024 yılında seri üretimine geçilmesi hedefleniyor.
Bayraktar Kızılelma ve Bayraktar TB3 SİHA, dünyanın ilk SİHA gemisi olacak TCG Anadolu’nun 10 Nisan’da gerçekleştirilen envantere kabul töreninde uçuş güvertesinde yerini aldı. Törende üretilen ikinci prototipi sergilenen Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağının 2025 yılında TCG Anadolu gemisinden uçuş testlerine başlaması amaçlanıyor.
BAYRAKTAR KIZILELMA BİR YILLIK REKOR SÜREDE GÖKYÜZÜYLE BULUŞTU
Baykar’ın yüzde 100 öz sermayesi ile yola çıktığı Bayraktar Kızılemla projesi 2021’de başladı. 14 Kasım 2022’de üretim hattından çıkan TC-ÖZB kuyruk numaralı Bayraktar Kızılelma, Çorlu’daki Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’ne intikal etti. Burada yer testlerini süratli şekilde başarıyla tamamladıktan sonra 14 Aralık 2022 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
Bayraktar Kızılelma bir yıl gibi rekor bir sürede gökyüzü ile buluştu. 30 Mart tarihindeki üçüncü uçuşuyla Orta İrtifa Sistem Tanımlama Testini başarıyla tamamladı.
Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, hava-yer görevlerinin yanı sıra yapay zeka kabiliyetiyle hava-hava muharebesi icra edecek. Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağı düşük radar kesiti sayesinde sahip olacağı düşük görünürlük ile Türkiye için güç çarpanı olacak.