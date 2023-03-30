8 soruda yeni Bayraktar TB3 SİHA nedir?
Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), bu yl TEKNOFEST'te ilk kez halka açık olarak sergilenecek. Yeni Bayraktar TB3 SİHA ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki Bayraktar TB3 SİHA nedir? Bayraktar TB3 SİHA ne zaman uçacak? İşte 8 soruda Bayraktar TB3 SİHA ile ilgili merak edilenler...
Baykar tarafından yürütülen ve Türkiye'nin en önemli projelerinden olan, güçlü özellikleriyle ön plana çıkan Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA)'nın ilk kez halka açık olarak sergileneceği tarih belli oldu. Bayraktar TB3 SİHA, 27 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST 2023'te görücüye çıkacak. Yeni Bayraktar TB3 SİHA ile ilgili detaylar da araştırılıyor. Peki Bayraktar TB3 SİHA nedir? Bayraktar TB3 SİHA ne zaman uçacak? İşte 8 soruda Bayraktar TB3 SİHA ile ilgili merak edilenler...
1) BAYRAKTAR TB3 SİHA NEDİR?
Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip silahlı insansız hava aracı sistemidir.
2) BAYRAKTAR TB3 SİHA HANGİ KABİLİYETLERE SAHİP?
Bayraktar TB3 SİHA, keşif-gözetleme ve istihbarat görevlerinin yanı sıra kanatları altında taşıdığı yerli akıllı mühimmatlarla operasyon icra etme kabiliyetine sahiptir. Katlanabilen kanat yapısıyla helikopter gemileri ve uçak gemilerinde kullanıma uygun olarak tasarlanan hava aracı kullanıcıya deniz aşırı görevlerde silahlı insansız hava araçlarıyla operasyon icra etme kabiliyeti sunmaktadır. Görüş hattı haberleşmenin yanı sıra görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olan Bayraktar TB3, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilmektedir.
3) BAYRAKTAR TB3 TEMEL UÇUŞ PERFORMANS KRİTERLERİ NELER?
• 14 Metre Kanat Açıklığı
• 8.35 Metre Uzunluk
• 2.6 Metre Yükseklik
• 1450 Kilogram Kalkış Ağırlığı
• 125 knots-160 knots TAS Seyir Hızı – Maksimum Hız
• 280 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi
• 24+ Saat Havada Kalış Süresi