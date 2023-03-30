8 soruda yeni Bayraktar TB3 SİHA nedir?

Baykar tarafından yürütülen ve Türkiye'nin en önemli projelerinden olan, güçlü özellikleriyle ön plana çıkan Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA)'nın ilk kez halka açık olarak sergileneceği tarih belli oldu. Bayraktar TB3 SİHA, 27 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST 2023'te görücüye çıkacak. Yeni Bayraktar TB3 SİHA ile ilgili detaylar da araştırılıyor. Peki Bayraktar TB3 SİHA nedir? Bayraktar TB3 SİHA ne zaman uçacak? İşte 8 soruda Bayraktar TB3 SİHA ile ilgili merak edilenler...