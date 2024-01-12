Gazze'yi İsrail İçin Cehenneme Çeviriyorlar! Kassam Tugayları'nı Zafere Taşıyan O Silahlar
İsrail, Gazze'ye saldırılarında düşlediği başarıyı elde edemedi. Gazze'de direniş kuvvetleri, İsrail askerlerine büyük kayıp verdirdi. Kassam Tugayları, ellerindeki silahla İsrail'in en güvendiği tanklarını, zırhlı araçlarını tek tek avlıyor. İşte Kassam Tugayları'nın elinde bulunan o silahlar.
Kassam Tugayları, 7 Ekim Aksa Tufanı ile birlikte İsrail'e büyük bir darbe vurdu. Dünyanın konuştuğu Aksa Tufanı sonrası İsrail, dağılan imajını toparlamak ve Hamas'ın aldığı esirleri kurtarmak için önce hava, sonra kara saldırılarına başladı. Ancak istediği askeri başarıyı bir türlü elde edemedi. Esir edilen İsraillilerin bir kısmı önceleri "Hamas ile pazarlığa asla oturmayacağız" diyen İsrail yönetimi ve Hamas arasında gerçekleşen esir takası ile ancak kurtarılabildi. İsrail, esir kurtarma operasyonlarının hepsinden eli boş döndü. İsrail, Gazze saldırılarında askeri olarak da büyük kayıp verdi.
İsrail, 7 Ekim Aksa Tufanı operasyonunun başlamasından bu yana, 185'i Gazze'ye kara saldırıları sırasında olmak üzere 519 askerini kaybetti. Gazze direnişinin elindeki İsrailli esirleri kurtarmayı başaramayan İsrail, askeri başarısızlıklarını sivil katliamlar gerçekleştirerek kapatma yoluna gitti. İsrail'in sivillere yönelik saldırıları, dünyadan tepkiyle karşılandı. Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in soykırım suçundan yargılanması için Uluslararası Adalet Divanı'na başvurdu.
İsrail'in bütün bu saldırılarına karşın 7 Ekim Aksa Tufanı da dahil olmak üzere büyük direniş gerçekleştiren Hamas'ın siyasi kanadı Kassam Tugayları, korkusuz savaşçıları ile öne çıkıyor. Kassam Tugayları'nın savaşçıları, İsrail ile savaşırken bütün imkanlarını seferber ederek savaşıyor. İsrail'in özellikle kara saldırıları sırasında en güvendiği silahı olan tanklarına geçit vermeyen savaşçılar, ellerindeki silahla İsrail askerlerine Gazze'de cehennemi yaşatıyor. Peki Kassam Tugayları, İsrail saldırılarına karşı hangi silahları kullanıyoru. BBC Arapça servisinin araştırması sonrası o silahlar ortaya çıktı.
Yasin Füzesi
Gazze direnişi sırasında ismi en çok duyulan silahlardan biri Yasin Füzesi... Yasin Füzesi, 105 mm'lik bir tanksavar füzesi. İsmi, Hamas'ın kurucusu Şeyh Ahmed Yasin'den geliyor. Yasin Füzesi, Rus yapımı RPG roketatarından fırlatılıyor. Kassam Tugayları'nın Merkava tanklarını hedef aldığı bu silahların etkili menzili 500 metre. Saniyede 300 metre hızla hedefe ilerliyor.