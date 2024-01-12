Gazze'yi İsrail İçin Cehenneme Çeviriyorlar! Kassam Tugayları'nı Zafere Taşıyan O Silahlar

Kassam Tugayları, 7 Ekim Aksa Tufanı ile birlikte İsrail'e büyük bir darbe vurdu. Dünyanın konuştuğu Aksa Tufanı sonrası İsrail, dağılan imajını toparlamak ve Hamas'ın aldığı esirleri kurtarmak için önce hava, sonra kara saldırılarına başladı. Ancak istediği askeri başarıyı bir türlü elde edemedi. Esir edilen İsraillilerin bir kısmı önceleri "Hamas ile pazarlığa asla oturmayacağız" diyen İsrail yönetimi ve Hamas arasında gerçekleşen esir takası ile ancak kurtarılabildi. İsrail, esir kurtarma operasyonlarının hepsinden eli boş döndü. İsrail, Gazze saldırılarında askeri olarak da büyük kayıp verdi.