Göğüs kabartan tablo: 22 ülke Türk üretimi silahlarla korunuyor

Türk savunma sanayisi kara, hava ve deniz muharebesine yönelik platformlarda kullanılabilen farklı kalibre ve tipte silah ve silah atış kontrol sistemleri geliştiriyor, üretiyor ve dünya ordularının hizmetine veriyor.

İhtiyaca göre çeşitli özellikleri bulunan, alternatif silahlar takılabilen ve modüler yapıya sahip bu sistemler, zorlu coğrafi koşullara dayanacak ve sert çatışma ortamlarına uygun şekilde askeri standartlarda tasarlanıyor.