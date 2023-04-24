Türkiye'nin özgün helikopteri Gökbey: İşte akıl almaz özellikleri
TUSAŞ tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin ilk milli helikopter motorunu kullanan, Türkiye'nin özgün helikopteri Gökbey, özellikleriyle de dikkat çekiyor. Pek çok farklı amaçla kullanılabilen Gökbey'in insanı hayrete düşüren özelliklerini sizler için derledik.
TUSAŞ T625 GÖKBEY NEDİR?
Tusaş T625 Gökbey, çok maksatlı helikopterdir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çok maksatlı helikopter ihtiyacını karşılamak üzere, özgün tasarım ve milli motorla üretilmiştir. Özgün Helikopter Programı, 15 Haziran 2010 tarihinde toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) kararı ile başlatılmıştır.
En zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında etkin bir şekilde faaliyet gösterebilecek olan T625 Gökbey Genel Maksat Helikopteri, milli imkân ve kabiliyetler kullanılarak tasarlanmış ve üretilmiştir. ATAK Programı süresince kazanılan bilgi, birikim, tecrübe ve yetenek havuzu temel alınarak başlanılan Özgün Helikopter Programı kapsamında, yapısal ve aviyonik sistemlerin yanı sıra, transmisyon, rotor ve iniş takımları gibi kritik öneme haiz sistemlerin tasarımları ve üretimleri de tamamen milli kaynaklar kullanılarak gerçekleştirilmektedir.
TUSAŞ T625 GÖKBEY'İN ÖZELLİKLERİ
TUSAŞ T625 Gökbey, geniş görev yelpazesine sahiptir. Helikopterin geniş görev yelpazesine sahip olmasından ötürü taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini yapabilme kabiliyetindedir.
Gökbey'in mekanik, aviyonik ve yapısal tasarımı bakım maliyetini en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır. Bu tasarım sayesinde operasyonel hazırlık ve bakım kolaylığı sağlamaktadır.
Aynı zamanda Gökbey, sıcak ve yüksek irtifalarda, olumsuz hava koşullarında görev yapabilecek yetenektedir.
TUSAŞ T625 GÖKBEY'İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
• Uzunluk (rotorlar dönerken): 15.87m
• Ana Rotor Çapı: 13.20 m
• MTOW: 6050 kg
• Standart Yakıt Tankı: 1020 kg
• Harici Yakıt Tankı: 280 kg
• Bagaj Hacmi: 1.1 m3
• Mürettebat Sayısı: 2 kişi
• Yolcu Sayısı: 12 kişi