Gökyüzünün süper kahramanları: Dünyanın en güçlü İHA’ları açıklandı

Global Firepower, dünyanın en güçlü insansız hava araçlarına (İHA) dair araştırmasının sonuçlarını yayınladı. Listede Türkiye'den de İHA bulunuyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Gökyüzünün süper kahramanları: Dünyanın en güçlü İHA’ları açıklandı - Resim: 1

ABD merkezli Global Firepower araştırmasına göre, dünya çapında askeri ve sivil amaçlarla kullanılan en güçlü insansız hava araçları belirlendi.

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Gökyüzünün süper kahramanları: Dünyanın en güçlü İHA’ları açıklandı - Resim: 2

Gzt’nin haberine göre bu İHA’lar, yüksek irtifa yetenekleri, taşıma kapasiteleri ve gelişmiş teknoloji donanımlarıyla savaşların seyrini değiştirebilecek potansiyele sahip. 

İşte dünyanın en güçlü İHA’ları…

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Gökyüzünün süper kahramanları: Dünyanın en güçlü İHA’ları açıklandı - Resim: 3

10 - Anka-S / Türkiye

30.000 ft irtifa

200 kg faydalı yük kapasitesi

24 saat uçuş süresi

Uydu bağlantılı kontrol sistemi

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Gökyüzünün süper kahramanları: Dünyanın en güçlü İHA’ları açıklandı - Resim: 4

9 - Orion / Rusya

24 saat uçuş süresi

200 kg taşıma kapasitesi

200 km/saat seyir hızı

7.5 km operasyonel uçuş irtifası

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Gökyüzünün süper kahramanları: Dünyanın en güçlü İHA’ları açıklandı - Resim: 5

8 - TB2 Bayraktar / Türkiye

16,000 ft operasyonel irtifa

27 saat uçuş süresi

150 kg faydalı yük

Tam otomatik uçuş kontrol ve 3 yedekli otopilot sistemi

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Gökyüzünün süper kahramanları: Dünyanın en güçlü İHA’ları açıklandı - Resim: 6

7 - Avenger /ABD

50.000 ft irtifa

20 saat uçuş süresi

Radara yakalanmayan tasarım

Çoklu yük kapasitesi

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Gökyüzünün süper kahramanları: Dünyanın en güçlü İHA’ları açıklandı - Resim: 7

6 - Wing Loong II / Çin

32 saat havada kalma

9.000 metre irtifa

12 mühimmat taşıma kapasitesi

370 km/saat hız

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Gökyüzünün süper kahramanları: Dünyanın en güçlü İHA’ları açıklandı - Resim: 8

5 - Heron TP (Eitan) / İsrail

45.000 ft irtifa

30 saat havada kalma süresi

Çok yönlü görev yetenekleri

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Gökyüzünün süper kahramanları: Dünyanın en güçlü İHA’ları açıklandı - Resim: 9

4 - CH-5 Rainbow / Çin

1000 kg faydalı yük

9.000 m servis irtifası

60 saate kadar havada kalma

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Gökyüzünün süper kahramanları: Dünyanın en güçlü İHA’ları açıklandı - Resim: 10

3 - Bayraktar Akıncı / Türkiye

40.000 ft irtifa

24 saat uçuş süresi

1.500 kg taşıma kapasitesi

Gelişmiş otonomi ve yapay zeka

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Gökyüzünün süper kahramanları: Dünyanın en güçlü İHA’ları açıklandı - Resim: 11

2 - MQ-9 Reaper / ABD

50.000 ft irtifa

27 saat uçuş süresi

1.700 kg taşıma kapasitesi

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Gökyüzünün süper kahramanları: Dünyanın en güçlü İHA’ları açıklandı - Resim: 12

1 - RQ-4 Global Hawk / ABD

60.000 ft irtifa kapasitesi

36 saat havada kalma süresi

Stratejik keşif ve istihbaratta lider

1360 kg faydalı yük taşıma kapasitesi

"Küresel Şahin" olarak bilinen bu insansız hava aracı, bir kıtadan havalanıp başka bir kıtadan kontrol edilebilme özelliğine ve topladığı verileri farklı bir kıtadaki füzyon merkezine anlık olarak aktarabilme özelliğine sahiptir.

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