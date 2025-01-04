Gökyüzünün süper kahramanları: Dünyanın en güçlü İHA’ları açıklandı

1 - RQ-4 Global Hawk / ABD

60.000 ft irtifa kapasitesi

36 saat havada kalma süresi

Stratejik keşif ve istihbaratta lider

1360 kg faydalı yük taşıma kapasitesi

"Küresel Şahin" olarak bilinen bu insansız hava aracı, bir kıtadan havalanıp başka bir kıtadan kontrol edilebilme özelliğine ve topladığı verileri farklı bir kıtadaki füzyon merkezine anlık olarak aktarabilme özelliğine sahiptir.