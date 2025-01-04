Gökyüzünün süper kahramanları: Dünyanın en güçlü İHA’ları açıklandı
Global Firepower, dünyanın en güçlü insansız hava araçlarına (İHA) dair araştırmasının sonuçlarını yayınladı. Listede Türkiye'den de İHA bulunuyor.
ABD merkezli Global Firepower araştırmasına göre, dünya çapında askeri ve sivil amaçlarla kullanılan en güçlü insansız hava araçları belirlendi.
Gzt’nin haberine göre bu İHA’lar, yüksek irtifa yetenekleri, taşıma kapasiteleri ve gelişmiş teknoloji donanımlarıyla savaşların seyrini değiştirebilecek potansiyele sahip.
İşte dünyanın en güçlü İHA’ları…
10 - Anka-S / Türkiye
30.000 ft irtifa
200 kg faydalı yük kapasitesi
24 saat uçuş süresi
Uydu bağlantılı kontrol sistemi
9 - Orion / Rusya
24 saat uçuş süresi
200 kg taşıma kapasitesi
200 km/saat seyir hızı
7.5 km operasyonel uçuş irtifası
8 - TB2 Bayraktar / Türkiye
16,000 ft operasyonel irtifa
27 saat uçuş süresi
150 kg faydalı yük
Tam otomatik uçuş kontrol ve 3 yedekli otopilot sistemi
7 - Avenger /ABD
50.000 ft irtifa
20 saat uçuş süresi
Radara yakalanmayan tasarım
Çoklu yük kapasitesi
6 - Wing Loong II / Çin
32 saat havada kalma
9.000 metre irtifa
12 mühimmat taşıma kapasitesi
370 km/saat hız
5 - Heron TP (Eitan) / İsrail
45.000 ft irtifa
30 saat havada kalma süresi
Çok yönlü görev yetenekleri
4 - CH-5 Rainbow / Çin
1000 kg faydalı yük
9.000 m servis irtifası
60 saate kadar havada kalma
3 - Bayraktar Akıncı / Türkiye
40.000 ft irtifa
24 saat uçuş süresi
1.500 kg taşıma kapasitesi
Gelişmiş otonomi ve yapay zeka
2 - MQ-9 Reaper / ABD
50.000 ft irtifa
27 saat uçuş süresi
1.700 kg taşıma kapasitesi
1 - RQ-4 Global Hawk / ABD
60.000 ft irtifa kapasitesi
36 saat havada kalma süresi
Stratejik keşif ve istihbaratta lider
1360 kg faydalı yük taşıma kapasitesi
"Küresel Şahin" olarak bilinen bu insansız hava aracı, bir kıtadan havalanıp başka bir kıtadan kontrol edilebilme özelliğine ve topladığı verileri farklı bir kıtadaki füzyon merkezine anlık olarak aktarabilme özelliğine sahiptir.