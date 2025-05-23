Hürkuş'tan 1 tonluk atış

TUSAŞ tarafından üretilen eğitim uçağı HÜRKUŞ, ilk kez 1 tonluk bomba attı, hedef tam isabet vuruldu.

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Hürkuş'tan 1 tonluk atış - Resim: 1

TUSAŞ tarafından üretilen eğitim uçağı HÜRKUŞ, ilk kez 1 tonluk bomba attı, hedef tam isabet vuruldu. Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı atış sahasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin ev sahipliğinde 9 ülkenin katılımıyla yapılan tatbikatta, gerçek mühimmat kullanıldı, belirlenen hedefler imha edildi. İşte o nefes kesen tatbikattan görüntüler...

 

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Hürkuş'tan 1 tonluk atış - Resim: 2

1 tonluk bomba ile havalandı. Hedefe kilitlendi. O bombayı hedefe tam isabetle bıraktı. HÜRKUŞ, uluslararası arenada bir ilke imza attı.

 

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Hürkuş'tan 1 tonluk atış - Resim: 3

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ev sahipliğinde, 12-23 Mayıs'ta Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda 'Uluslararası Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı, 9 ülkenin katılımıyla yapıldı. Yaklaşık 3 bin personel görev aldı.

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Hürkuş'tan 1 tonluk atış - Resim: 4

Diğer ülkelerle çalışabilirliği geliştirmek ve iş birliği alanlarını belirlemek için yapılan tatbikatta, uçaklar, helikopterler ve kurtarma timleri yer aldı.

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Hürkuş'tan 1 tonluk atış - Resim: 5

Daha önce çeşitli mühimmatlar taşıyan TUSAŞ üretimi eğitim uçağı HÜRKUŞ, bu tatbikatta ilk kez 1 tonluk bomba atıp hedefi tam isabetle vurdu, gurur yaşattı. Bu başarının, Türkiye’nin savunma sanayindeki ilerleyişinin önemli göstergelerinden biri olduğu vurgulandı.

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Hürkuş'tan 1 tonluk atış - Resim: 6

Tatbikatın basın günü etkinliklerinde, düşman kampına sızma ve ele geçirme senaryoları sahnelendi. Gerçek mühimmatın kullanıldığı tatbikatta, hava savunma tehdidi olarak değerlendirilen bir hedef, ANKA insansız hava aracından atılan mühimmatla etkisiz hâle getirildi.

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Hürkuş'tan 1 tonluk atış - Resim: 7

Katar Hava Kuvvetleri’ne ait bir uçak bölgeye paraşütle indirilen tim ile hedefleri işaretledi. F-16 savaş uçakları, bu hedeflere operasyon düzenledi, üç helikopter ise saldırı sırasında yaralı askeri kurtarma görevini üstlendi. Saha güvenliği sağlandı. Yaralı, helikoptere taşındı ve helikopterlerin kalkışı sırasında piyade ateşine top atışıyla karşılık verildi.

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Hürkuş'tan 1 tonluk atış - Resim: 8

Tatbikat, NATO seviyesinde 30 uçakla icra edilen görevlerin, 8 uçak ve Türk yapımı lazer güdümlü bombalarla başarıyla yapıldığını ortaya koydu.

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Türk Silahlı Kuvvetleri Hürkuş