Hürkuş'tan 1 tonluk atış

Daha önce çeşitli mühimmatlar taşıyan TUSAŞ üretimi eğitim uçağı HÜRKUŞ, bu tatbikatta ilk kez 1 tonluk bomba atıp hedefi tam isabetle vurdu, gurur yaşattı. Bu başarının, Türkiye’nin savunma sanayindeki ilerleyişinin önemli göstergelerinden biri olduğu vurgulandı.